США объявили странам НАТО, что сократят военное присутствие в Европе. Союзники будут получать меньше самолетов — Der Spiegel

Американские чиновники в конце прошлой недели провели закрытый брифинг для высокопоставленных должностных лиц стран — членов НАТО. На нем они объявили, что Штаты существенно сократят свое военное присутствие в Европе. Подробности этого брифинга приводит издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

Анонсированные сокращения коснутся сотрудничества союзников в рамках так называемой Модели сил НАТО (NATO Force Model). Она была согласована в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Модель определяет, какими резервами может распоряжаться Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе для защиты континента.

В текущей системе Штаты обеспечивали примерно половину военных возможностей альянса. Теперь же Вашингтон собирается значительно сократить количество ключевых военных средств, поставляемых НАТО в рамках планирования сил.

В частности, США намерены:

сократить количество стратегических бомбардировщиков в распоряжении НАТО;

на треть уменьшить количество отправляемых в Европу истребителей;

отказаться от предоставления альянсу подводных лодок;

сократить участие в обеспечении стран Европы беспилотниками (ударными и разведывательными).

Как отмечает немецкая газета, такие предложения США по военному планированию оказались более радикальными, чем ожидали европейские чиновники. До брифинга дипломаты предполагали, что Штаты внесут лишь незначительные корректировки.

Американские чиновники на встрече дали понять, что готовы поддерживать стратегию ядерного сдерживания в Европе, но ожидают, что основную оборону континента возьмут на себя европейские страны.

Еще в начале своего второго срока, в январе 2025 года, Трамп заявил, что все страны — члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборонные цели. В июне того же года члены альянса достигли соглашения, по которому этот показатель будет достигнут к 2035 году.

В начале мая стало известно, что Пентагон выведет из Германии до 5 тысяч военнослужащих. Позже агентство Bloomberg написало, что администрация Трампа рассматривает возможность сократить военных в Италии, а также отказаться от плана размещения американских ракет большой дальности в Германии.