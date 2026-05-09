Трамп готовит новое сокращение войск США в Европе — Польша предлагает разместить их у себя

США могут продолжить сокращение военного присутствия в Европе после решения вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО, администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность новых сокращений, в том числе в Италии, а также отказ от плана размещения американских ракет большой дальности в Германии.

По словам собеседников агентства, обсуждаются и другие меры: прекращение участия США в части военных учений НАТО и переброска сил из стран, которыми Белый дом недоволен, в государства, считающиеся более лояльными Трампу. В частности, речь может идти о сокращении контингента в странах, которые, по мнению Белого дома, недостаточно поддержали США и Израиль в войне против Ирана. Одним из главных кандидатов на усиление американского присутствия называют Польшу.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже заявил, что Варшава готова принять дополнительные американские войска: «Польша готова принять дополнительные американские войска для укрепления восточного фланга НАТО и обеспечения еще лучшей защиты Европы», — написал он в Twitter (X).

Президент США также допустил возможность передислокации войск из Германии в Польшу. Выступая в Белом доме, Трамп подчеркнул хорошие отношения с польским президентом Каролем Навроцким: «У нас отличные отношения с Польшей, у меня отличные отношения с президентом. Я поддержал его, и он победил». На вопрос о возможном переводе американских войск в Польшу Трамп ответил: «Он отличный боец, отличный парень, он мне очень нравится, так что это возможно».

Особое недовольство Трамп ранее высказывал в адрес Германии и Испании. Испания стала единственной страной НАТО, получившей исключение из нового целевого показателя альянса по оборонным расходам в 5% ВВП. Это усилило предположения о возможном сокращении американского присутствия на базах Рота и Морон.

В Европе сейчас размещены около 85 тысяч американских военнослужащих. При этом Польша уже тратит почти 5% ВВП на оборону — больше всех в НАТО по доле расходов в экономике — и активно добивается усиления американского военного присутствия на своей территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя планы Вашингтона, предупредил, что трансатлантический союз НАТО рискует столкнуться с серьезным кризисом. Тем не менее в альянсе считают, что Конгресс США и стратегическая зависимость Вашингтона от европейских баз ограничат возможность радикального вывода американских сил с континента.