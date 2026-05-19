Доклад США: Россия теряет возможности для войны с НАТО, замедлила расширение баз в Арктике и зависит от китайских компонентов

Война против Украины ограничила способность России в ближайшей перспективе начать и поддерживать крупномасштабную войну против НАТО. Об этом говорится в новом докладе для Конгресса США, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию (того, что осталось после упразднения USAID).

По оценке Разведывательного управления Минобороны США (DIA), несмотря на восстановление армии и рост оборонного производства, Россия сталкивается с серьезными ограничениями в боеготовности, логистике и подготовке личного состава.

Авторы доклада считают, что потери в Украине замедлили и российские планы по расширению военного присутствия в Арктике. В частности, Москва не смогла увеличить численность арктических сухопутных войск так, как планировала до войны. При этом Россия продолжает расширять военную инфраструктуру на севере — особенно в Ленинградском военном округе, восстановленном после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В докладе говорится, что российская армия продолжает восстанавливать силы после тяжелых потерь, однако испытывает проблемы с обучением, снабжением и расходом боеприпасов. По мнению DIA, это ограничивает способность России вести интенсивные боевые действия против «хорошо обеспеченной обороны НАТО».

Авторы документа также отмечают, что война создает все бóльшую нагрузку на российскую экономику. По их оценке, рост замедляется, а бюджетное давление усиливается. Дополнительным фактором стало сокращение зависимости Европы от российских энергоносителей, что уменьшило экономическое влияние Москвы на страны НАТО. При этом в докладе подчеркивается, что Россия сумела значительно нарастить оборонное производство и частично адаптироваться к западным санкциям. В США считают, что российский ВПК продолжает работать в том числе благодаря поставкам иностранных компонентов, прежде всего из Китая. Речь идет, в частности, о деталях для беспилотников и других систем вооружений.