Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе собирается сообщить союзникам по НАТО, что сократит численность вооруженных сил, которые США могли бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае кризиса. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

По данным агентства, решение будет официально сообщено странам — партнерам США по НАТО уже в эту пятницу в Брюсселе.

Пентагон решил значительно сократить свои обязательства по поддержке союзников в рамках так называемой Модели сил НАТО (NATO Force Model). Она предполагает, что страны — союзники определяют численность национальных сил, которые находятся в распоряжении Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе в мирное время, а также более широкий резерв доступных сил, которые могут быть развернуты в случае необходимости во время кризиса или конфликта.

Точная численность этих сил не разглашается.

По словам источников, корректировка вклада США в Модель сил НАТО стала одним из приоритетов в работе главы политического отдела Пентагона Элбриджа Колби. Это произошло накануне саммита лидеров НАТО, который пройдет в Турции в июле.

Американские чиновники ранее неоднократно давали понять, что ждут от Европы взятия на себя основной ответственности за оборону континента. Еще в начале своего второго срока, в январе 2025 года, Трамп заявил, что все страны — члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборонные цели. В июне того же года члены альянса достигли соглашения, по которому этот показатель будет достигнут к 2035 году.

В начале мая стало известно, что Пентагон выведет из Германии до 5000 военнослужащих, чему предшествовал конфликт президента Дональда Трампа с канцлером Фридрихом Мерцем. Позднее агентство Bloomberg написало, что администрация Трампа рассматривает возможность сократить военных в Италии, а также отказаться от плана размещения американских ракет большой дальности в Германии.