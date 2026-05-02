Трамп решил вывести из Германии 5000 военных на фоне ссоры с Мерцем — Reuters

Пентагон выведет из Германии, своего союзника по НАТО, 5000 военнослужащих, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, говорившего на условиях анонимности. По его словам, недавние высказывания властей ФРГ были «неуместными». «Президент справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания», — сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя конфликт США с Ираном, заявил, что «американцы, очевидно, не имеют никакой стратегии». «Эта история, как я уже сказал, по меньшей мере непродумана, и я сейчас не вижу, какой стратегический выход выберут американцы — тем более что иранцы, судя по всему, очень умело ведут переговоры или очень умело их не ведут», — сказал Мерц. В ответ Трамп раскритиковал канцлера.

В настоящее время в Германии дислоцируется около 35 тысяч военнослужащих США — это больше, чем где-либо еще в Европе. По словам собеседника Reuters, после вывода части войск их численность вернется к уровню до 2022 года.

Трамп и раньше пытался сократить численность американских войск в Германии. В конце своего первого срока он говорил о необходимости вывести 12 тысяч военнослужащих, но это так и не было осуществлено. Трамп проиграл выборы в 2020 году, и сменивший его в Белом доме Джо Байден отменил план.