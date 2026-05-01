Трамп уведомил Конгресс о «завершении» войны с Ираном после истечения срока, требующего его одобрения операции

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс, что война с Ираном «завершена», сославшись на действующее перемирие. Об этом пишет Politico, информацию также подтверждает Associated Press. Письмо Белого дома направлено на фоне истечения 60-дневного срока, после которого, согласно закону, требуется одобрение Конгресса для продолжения военной операции.

В письме Трамп утверждает, что после прекращения огня «не было обмена ударами» с 7 апреля, а значит, боевые действия можно считать завершенными. Администрация считает, что перемирие «останавливает» отсчет 60 дней, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях. Этот закон обязывает президента прекратить военную операцию, если Конгресс не санкционировал ее в течение этого срока.

При этом американские войска остаются на Ближнем Востоке, а США продолжают морскую блокаду иранских портов. В Пентагоне заявляют, что силы готовы возобновить удары, если переговоры сорвутся. Сам Трамп заявил, что «не удовлетворен» последним предложением Ирана по урегулированию конфликта и сомневается в возможности сделки.

Заявление вызвало критику в Конгрессе, в том числе со стороны части республиканцев. Сенатор Сьюзан Коллинз подчеркнула, что 60-дневный срок — «это не рекомендация, а требование». Демократы также настаивают, что администрация обязана сворачивать операцию, поскольку юридический дедлайн истек.

Война началась 28 февраля без одобрения Конгресса. Несмотря на объявленное «завершение», в Белом доме признают, что угроза со стороны Ирана «остается значительной», а переговоры о долгосрочном мире фактически зашли в тупик.