Глава Минобороны США Хегсет обвинил союзников по НАТО в отказе помочь США в войне с Ираном и объявил о пересмотре военного присутствия в ЕС

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе объявил о начале шестимесячного пересмотра американского военного присутствия в Европе, сообщает Financial Times. По его словам, в процессе пересмотра предстоит удостовериться, что НАТО движется быстро и бесповоротно к тому, чтобы Европа взяла на себя основную ответственность за собственную оборону.

Хегсет резко раскритиковал европейских союзников за отказ предоставить американским войскам доступ к базам в Европе для нанесения ударов по Ирану, назвав это «постыдным». Он заявил, что такие союзники поставили под угрозу американских военных, отказав в предсказуемом доступе, базировании и праве на пролет, которые изначально не должны были вызывать вопросов.

Хегсет также раскритиковал европейскую политику в целом, упомянув миграцию и гендерное равенство. Вместо танков, истребителей и систем противовоздушной обороны, по его словам, в центре внимания ЕС оказались гендерное равенство, климат и сокращение военных расходов, а границы Европы оставались открытыми. В то же время союзники по НАТО и Канада, напротив, предприняли беспрецедент­ные усилия по увеличению военных расходов, а генеральный секретарь альянса Марк Рютте указал, что в прошлом году они потратили на оборону на $90 млн больше, чем годом ранее.

Хегсет дал понять, что финансовый вклад Вашингтона в альянс будет зависеть от того, насколько союзники выполняют собственные обязательства по расходам на оборону. Глава Пентагона уточнил, что взносы США на покрытие организационных расходов НАТО — примерно $790 млн в 2026 году — будут зависеть от достижения союзниками целевых показателей.

Объявление прозвучало на фоне ранее принятого решения вывести из Германии 5 тысяч американских военных после конфликта между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также отмены развертывания батальона дальнобойной артиллерии в этой стране. Обсуждение нагрузки на европейских союзников и сокращения военного присутствия США должно стать ключевой темой июльского саммита НАТО в Анкаре.