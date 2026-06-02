США рассматривают возможность размещения в Европе дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие — FT

Американские чиновники ведут переговоры о расширении возможностей по размещению своего ядерного оружия в Европе. Как пишет газета Financial Times, бомбардировщики, способные нести ядерные заряды, могут появиться в Польше и некоторых странах Балтии.

По словам источников издания, американские официальные лица уже дали понять, что готовы дислоцировать дополнительные бомбардировщики в европейских странах. 

Речь идет о так называемых самолетах двойного назначения (dual-capable aircraft), способных нести как обычные ракеты, так и ядерные заряды. Сейчас они есть на авиабазах шести стран — союзников по НАТО: Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании. США сохраняют полный контроль над этими ядерными арсеналами.

Заинтересованность в том, чтобы разместить такие самолеты на своей территории, уже выразили европейские страны, расположенные близко к границам России. FT называет среди них Польшу и «некоторые страны Балтии» (какие именно, не уточняется). 

Как отмечает газета, Вашингтон пошел на этот шаг, чтобы заверить союзников в том, что сокращение присутствия обычных американских сил на континенте не ослабит гарантий безопасности. 

В прошлом месяце на закрытом брифинге американские чиновники объявили странам НАТО, что сократят военное присутствие в Европе. Если сейчас Штаты обеспечивают примерно половину военных возможностей альянса, в дальнейшем Вашингтон намерен значительно сократить количество ключевых военных средств, доступных в Европе: например, снизить количество отправляемых на континент бомбардировщиков и истребителей и отказаться от предоставления союзникам подлодок. 

Американские чиновники на той встрече, как отмечала газета Der Spiegel, также дали понять, что готовы поддерживать стратегию ядерного сдерживания в Европе, но ожидают, что основную оборону континента возьмут на себя европейские страны. 

