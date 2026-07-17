ЕС ввел санкции против главы «АБС Электро» и пяти его предприятий, выпускающих компоненты для российских дронов «Герань»

Евросоюз ввел санкции против председателя совета директоров группы «АБС Электро» Ирины Харисовой и пяти входящих в объединение предприятий, связанных с производством компонентов для российских ударных беспилотников. Решение принято после российских атак на Киев в ночи на 1 и 5 июля, сообщается в пресс-релизе Совета ЕС.

В санкционный список вошли АО «ВНИИР», АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «ВНИИР Гидро», ООО «ВНИИР-Промэлектро» и АО «ВНИИР-Прогресс». Харисова возглавляет совет директоров «АБС Электро», а также руководит несколькими компаниями группы.

По данным Совета ЕС, предприятия разрабатывают и производят электронные и радиоэлектронные компоненты, необходимые для применения беспилотников. В частности, они участвуют в создании систем, повышающих устойчивость дронов типа «Шахед», включая российские «Герани», к средствам радиоэлектронной борьбы. Несколько компаний группы также выпускают автоматизированные системы управления для российской энергетики.

Одно из попавших под санкции предприятий, «ВНИИР-Прогресс», производит помехозащищенные навигационные модули «Комета», которые устанавливают на российские беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Эти системы позволяют боеприпасам сохранять спутниковую навигацию в условиях радиоэлектронного подавления.

В январе 2025 года The Insider выяснил, что ключевые элементы «Кометы» собирают из дешевых антенн ирландской компании Taoglas и тайваньской Inpaq, которые поставляются в Россию через посредников в обход экспортных ограничений. Такие антенны используются в том числе в дронах «Шахед», управляемых авиабомбах с модулями УМПК и других российских боеприпасах.

«ВНИИР-Прогресс» ранее уже находился под санкциями ЕС в рамках ограничений на поставку России товаров и технологий военного назначения. Новое решение предусматривает заморозку находящихся в Евросоюзе активов компании и остальных фигурантов списка, а также запрет европейским гражданам и организациям предоставлять им деньги или другие экономические ресурсы. Харисовой запрещен въезд в страны ЕС.

Предприятие «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах неоднократно становилось целью украинских атак. В ночь на 5 мая 2026 года по нему, по данным украинских мониторинговых каналов, ударили крылатыми ракетами FP-5 «Фламінго». На территории предприятия начался пожар, власти Чувашии сообщили о трех пострадавших. До этого украинские беспилотники атаковали завод в июне 2025 года, после чего производство было временно остановлено.