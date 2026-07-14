ЕС ввел санкции против 15 россиян и таганрогского СИЗО за пытки украинских военнопленных и гражданских

Совет ЕС ввел санкции против 15 физических лиц и одной организации, ответственных за серьезные нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и удерживаемых гражданских лиц на временно оккупированных территориях Украины и в России.

Ограничения введены против восьми россиян и одной организации, ответственных за пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с украинскими военнопленными и гражданскими лицами на оккупированных территориях Украины. Еще семь человек включены в санкционный список в рамках отдельного режима ЕС, направленного против нарушений прав человека и злоупотреблений в России.

Активы всех физических лиц и организаций, включенных в санкционные списки в рамках обоих режимов, будут заморожены. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено прямо или косвенно предоставлять им денежные средства и другие экономические ресурсы. Физическим лицам также запрещены въезд на территорию Евросоюза и транзит через нее.

В санкционные списки вошли:

Дмитрий Неелов — первый заместитель начальника колонии в Еленовке Донецкой области;

Алексей Хавецкий — начальник отдела безопасности исправительной колонии № 7 в поселке Пакино Владимирской области;

Ян Заневский — сотрудник ФСБ;

Александр Гнутов — начальник исправительной колонии № 10 в поселке Ударный в Мордовии;

пять заместителей Александра Гнутова;

Галина Мокшанова — начальница медицинской части исправительной колонии № 10;

несколько высокопоставленных сотрудников и работников колонии в Еленовке, участвовавших в жестоком и унижающем достоинство обращении с украинскими пленными.

Названия и имена части фигурантов в сообщении Совета ЕС не приводятся.

Единственной организацией, включенной в санкционный список, стал следственный изолятор № 2 в Таганроге (СИЗО-2). Там содержались украинские военнопленные и гражданские лица, включая журналистов и женщин. По данным ЕС, заключенных систематически пытали, а в некоторых случаях пытки приводили к смерти.

Еленовка

Дмитрий Неелов, по данным Совета ЕС, был причастен к пыткам, избиениям и унижению украинских военнопленных и гражданских лиц в колонии в Еленовке. В ЕС считают его непосредственно ответственным за массовую гибель украинских военнопленных в ночь с 28 на 29 июля 2022 года после российского удара по колонии. Как говорится в сообщении, Неелов намеренно задерживал эвакуацию раненых.

В санкционный список также включили нескольких высокопоставленных сотрудников и работников колонии, участвовавших в унижающем достоинство обращении с украинскими пленными.

Пытки в колонии № 7 в Пакино

Алексей Хавецкий, начальник отдела безопасности исправительной колонии № 7 в поселке Пакино Владимирской области, по данным Совета ЕС, организовал систематическое жестокое обращение с украинскими военнопленными. Под его руководством заключенных пытали электрическим током, намеренно морили голодом, подвергали сексуализированному насилию и крайним формам унижения ради развлечения сотрудников колонии.

О пытках и жестоком обращении в ИК-7 ранее рассказывал The Insider бывший городской голова Херсона Владимир Николаенко, который провел в российском плену почти три с половиной года. По словам Николаенко, заключенных регулярно избивали, заставляли ходить с опущенной головой и поднятыми руками, держали при постоянно включенном ярком свете и подвергали российской пропаганде. В феврале 2025 года после прибытия новой смены конвоиров избиения усилились. Один из охранников ударил Николаенко ногой в грудь, после чего сокамерники около часа приводили его в сознание.

До середины 2024 года заключенным давали небольшие порции каши, картофельные очистки и хлеб. Во время прогулки пленники сорвали растущую за забором крапиву и разделили по несколько листьев на человека, чтобы получить хоть какие-то витамины.

Пытки гражданских на оккупированных территориях

Сотрудник ФСБ Ян Заневский, как утверждает Совет ЕС, был причастен к незаконным задержаниям и пыткам гражданских лиц на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Среди применявшихся методов пыток ЕС называет избиения, удушение и сексуализированное насилие.

СИЗО-2 в Таганроге и гибель Виктории Рощиной

Под санкции также попал следственный изолятор № 2 в Таганроге. Там содержались украинские военнопленные и гражданские лица, включая журналистов и женщин. По данным Совета ЕС, удерживаемых в СИЗО систематически пытали. В некоторых случаях пытки приводили к смерти. В частности, в этом учреждении после года заключения умерла украинская журналистка Виктория Рощина. На ее теле были обнаружены многочисленные следы пыток.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у журналистки перелом затылочной кости. Украинские СМИ также сообщали о пытках электрическим током, многочисленных повреждениях на теле и о том, что к концу заключения Рощина весила около 30 килограммов. В критическом состоянии журналистку этапировали в СИЗО № 3 города Кизела Пермского края, где она умерла 19 сентября 2024 года — через неделю после прибытия.

Российские власти официально признали, что удерживают журналистку, только в мае 2024 года. После ее смерти тело вернули в Украину в рамках обмена погибшими. Как стало известно позднее, перед передачей из тела удалили глазные яблоки, головной мозг и часть гортани. Также был обнаружен перелом подъязычной кости.

Колония № 10 в Мордовии

Еще семь человек Совет ЕС включил в санкционный список в рамках другого режима, направленного против нарушений прав человека и злоупотреблений в России.

Под ограничения попали начальник исправительной колонии № 10 в поселке Ударный Александр Гнутов, пять его заместителей и начальница медицинской части колонии Галина Мокшанова. По данным Совета ЕС, все они несут ответственность за жестокое обращение сотрудников колонии с заключенными, прежде всего украинскими гражданскими лицами и военнопленными.

В исправительной колонии № 10 содержались сотни украинских военнопленных, а также гражданские лица, захваченные на оккупированных территориях Украины. Бывшие заключенные сообщали о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и пытках, включая:

удары электрическим током;

избиения;

принуждение длительное время находиться в болезненных позах, приводившее к образованию трофических язв;

сексуализированное насилие;

инсценировки казней;

отказ в медицинской помощи.

Гражданских лиц подвергали такому же обращению, как и военнопленных. При этом их удерживали без суда и официального статуса.