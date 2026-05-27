Украинской журналистке Виктории Рощиной сломали затылочную кость в СИЗО Таганрога — полиция Украины

The Insider
Погибшей в российском плену украинской журналистке Виктории Рощиной сломали затылочную кость, когда удерживали ее в следственном изоляторе Таганрога. Об этом рассказал замначальника управления Нацполиции Дмитрий Шевчук, пишет Институт массовой информации.

По его словам, перелом нашли во время проведения судебно-медицинской экспертизы. В полиции добавили, что Рощина в плену переживала систематическое насилие со стороны сотрудников СИЗО из-за того, что требовала нормальной еды, условий содержания и отказывлась петь российский гимн.

Журналистку держали в камере СИЗО № 2 Таганрога в антисанитарных условиях: в ней не было горячей воды, а на еду отводилось три минуты (за это время нужно было и помыть посуду). С утра и до отбоя ей запрещали сидеть и лежать.

Украинские правоохранители утверждают, что начальник изолятора знал, что Рощина находится в очень тяжелом состоянии, но игнорировал этот факт. В критическом состоянии журналистка была и во время этапирования в СИЗО № 3 города Кизел Пермского края, где позднее погибла

По данным следствия, она скончалась 19 сентября 2024 года, через неделю после прибытия в СИЗО Кизела. Причиной назвали непрерывные издевательства, которые она испытала в плену. 

Рощина попала в российский плен летом 2023 года во время подготовки репортажей с оккупированных Россией территорий. Украинские СМИ ранее писали, что в плену она подвергалась систематическим пыткам током. На теле Рощиной также были обнаружены многочисленные ножевые ранения, а сокамерницы рассказывали, что в СИЗО Ростовской области она весила около 30 кг.

Российские власти признали, что удерживают ее в плену, только в мае 2024 года. В сентябре того же года она скончалась, после чего ее тело вернули в Украину в рамках обмена погибшими. В морг Винницы оно попало в пакете с надписью «НМ СПАС 757‎» (неопознанный мужчина, ‎суммарное поражение артерий сердца, порядковый номер 757). В нем обнаружили тело с биркой «‎7390 Рощина В. В.».

Как стало известно позднее, перед обменом Рощиной удалили часть внутренних органов: СМИ писали, что у нее удалили глазные яблоки, мозг и часть гортани, а также была сломана подъязычная кость. 

