Евросоюз ввел санкции против VK и госмессенджера MAX

Российская компания VK, которой принадлежат соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы, попала под санкции Евросоюза. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном правовом портале ЕС. Под ограничениями оказался и госмессенджер Max, а точнее, его компания-разработчик ООО «Коммуникационная платформа», также напрямую связанная с VK.

Как отметили в Брюсселе, VK — одна из ключевых технологических компаний в России, предоставляющая услуги электронной почты, чатов и управляющая приложениями и сайтом соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, VK — материнская компания ООО «Коммуникационная платформа», которая разработала Max.

В решении ЕС объясняется, что разработка приложения Max происходила под надзором ФСБ, внедрение мессенджера сопровождалось блокировками мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также мерами по ограничению использования сервисов VPN, открывающих пользователям доступ к контенту, который заблокирован в России.

Кроме того, согласно анализу многочисленных экспертов, Max представляет собой шпионскую программу, которая следит за пользователями, собирая данные об установленных на телефоне приложениях, адресных книгах, геолокации и использовании VPN. Отдельно подчеркивается, что информация, собранная через Max, уже послужила поводом для наложения штрафа на гражданина РФ.

Впрочем, внести в санкционные списки VK в Брюсселе решили не только из-за Max. Отмечается, что компания активно сотрудничала с властями РФ и способствовала репрессиям, в том числе передавая силовикам данные о пользователях, размещавших контент с критикой войны России против Украины или другую «запрещенную» информацию. Участвовала VK и в развернутой правительством кампании по запрету VPN.

«Таким образом, VK оказывает техническую поддержку репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции», — говорится в решении ЕС.

Ранее из AppStore были удалены приложения, связанные с VK.

Помимо VK и ООО «Коммуникационная платформа» под санкции попали еще три юрлица: VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель». Эти компании участвуют в разработке и поставке программного обеспечения и оборудования для системы оперативно-розыскных мероприятий (COPM), которая используется ФСБ для слежки за гражданами.

Пополнили список и 11 физических лиц — в частности, гендиректор ОО «Коммуникационная платформа» Елена Багудина, а также руководители компании VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель» Дмитрий Гачко, Сергей Овчинников и Михаил Фомин.

C начала 2026 года госмессенджером управляет юрлицо ООО «Мах» во главе с гендиректором Фаритом Хуснояровым. Ни он, ни возглавляемая им компания не вошли в санкционный список.

Ограничения также были введены против людей, связанных с мордовской исправительной колонией № 10: ее бывшего начальника Александра Гнутова, заместителей руководителя Алексея Анашкина, Егора Аверкина, Александра Гришанина, Семена Кузнецова и Ивана Вешкина, а также начальницы медицинского отделения ИК Галины Мокшановой. В ЕС считают этих лиц причастными к пыткам и другим нарушениям прав человека.