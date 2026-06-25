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Новости

Из App Store удалили приложения «Дзен», VK Video и «Одноклассники»

The Insider
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Из App Store удалили приложения «Дзен», VK Video, VK Мессенджер, VK Music, VK Знакомства и «Одноклассники», сообщает РБК.

Обновление: в App Store также стали недоступны приложения «Вконтакте», Mail.ru и Skillbox.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находятся в распоряжении Apple. Тем не менее Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK», — говорится в пресс-релизе компании.

Там уточнили, что приложения, ранее установленные на устройствах Apple, продолжат работать, однако пользователи перестанут получать push-уведомления.

В апреле из магазина App Store пропало приложение Telega — сторонний клиент Telegram, который создатели анонсировали как один из способов обойти блокировку мессенджера. Это произошло после того, как Cloudflare пометил рабочие домены Telega как шпионские.

В начале июня из магазина пропал национальный российский мессенджер Max. В Apple это объяснили санкционными требованиями.

Как следует из отчета Apple, в 2025 году компания удалила из своего магазина более 2 тысяч приложений по требованию властей более 20 государств. При этом более половины удовлетворенных запросов — 1,2 тысячи — поступили из России. Какие именно приложения убрали из AppStore, компания не сообщала. Известно лишь, что большинство из них Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов по закону «Об информации», еще два якобы нарушали закон «О Центробанке РФ». Правозащитники критиковали Apple за удаление VPN-сервисов и приложений СМИ из российского App Store по требованию Москвы.

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