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Новости

Apple объяснила санкционными требованиями удаление российского мессенджера Max из App Store

The Insider
Фото: Юлия Майорова / ТАСС

Фото: Юлия Майорова / ТАСС

Российский мессенджер Max был удален из магазина приложений App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций, сообщили изданию Би-би-си в Apple. О каких именно санкциях идет речь, в американской корпорации не уточнили.

Приложение стало недоступно для скачивания и обновления на устройствах с iOS 3 июня. Незадолго до этого крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare отнес домены мессенджера к категории шпионского ПО. В пресс-службе Max сказали, что команда «делает всё возможное», чтобы все сервисы снова работали в прежнем режиме.

В марте 2026 года технические специалисты выяснили, что приложение анализирует сетевое окружение устройства, определяет использование VPN и устанавливает соединения с серверами Telegram, Amazon Web Services и Google. Предположительно, это могло использоваться для оценки эффективности блокировок конкурирующих сервисов. Разработчики Max в свою очередь утверждали, что машинное обучение применяется только для оптимизации качества связи.

Ранее ФСБ на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию выдвинула к Max обширный список претензий, указав в том числе на риски утечек персональных данных. МВД фиксировало, что телефонные мошенники начали «арендовать» аккаунты россиян в Max для совершения преступлений по той же схеме, которую прежде использовали в WhatsApp.

Журналист Андрей Захаров связывал Max с окружением Владимира Путина: по его версии, мессенджер может быть личным активом семьи президента через структуры Юрия Ковальчука, которого называют «казначеем» Путина, и племянника президента Михаила Шеломова.

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