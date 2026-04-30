Cloudfare пометил домен мессенджера Max как шпионское ПО

Хостинг-провайдер Cloudfare пометил домен «национального мессенджера» Max как шпионское ПО. Внимание на это обратило издание «Вёрстка».

Когда именно Cloudfare добавил эту отметку мессенджеру, неизвестно. На сайте провайдера при этом до сих пор есть TLS-сертификат, который свидетельствует о подлинности проекта.

Мессенджер по-прежнему доступен в Google Play и App Store.

Ранее Apple удалил из своего магазина приложение Telega — клиент для мессенджера Telegram. Это произошло после того, как Cloudfare также признал его домены шпионским ПО. Удостоверяющий центр GlobalSign затем отозвал TLS-сертификат проекта.