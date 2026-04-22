ФАС усмотрела нарушение антимонопольного законодательства Apple в удалении шпионского стороннего клиента Telegram Telega из App Store

ФАС увидела в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства после того, как компания удалила из App Store и заблокировала на устройствах iOS мессенджер Telega — российский форк Telegram, пишет ТАСС.

Telega — альтернативный клиент Telegram, разработанный казанскими программистами Фанисом Садыковым и Александром Смирновым. Приложение позволяло пользоваться мессенджером без VPN на фоне ограничений доступа к Telegram в России, и к марту 2026 года набрало более 5 млн пользователей, выйдя на первое место в Google Play. При этом независимые исследователи установили, что приложение содержало скрытую функциональность для перехвата данных между пользователем и серверами Telegram, поскольку трафик проходил через собственные серверы Telega, а в коде было обнаружено присутствие структур, связанных с VK. Сама компания эти обвинения отвергала.

9 апреля Telega исчезла из App Store. Чуть позже Cloudflare пометил домены приложения как шпионское ПО, после чего удостоверяющий центр GlobalSign отозвал TLS-сертификат проекта, а с 17 апреля iOS начала блокировать запуск уже установленного приложения на телефонах пользователей. После этого разработчики обратились в ФАС.

«Действия Apple могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства», — заявили в ведомстве, добавив, что жалоба от АО «Телега» не первый сигнал в отношении корпорации.

ФАС неоднократно предъявляла претензии к Apple в связи с условиями работы в App Store. При этом в октябре 2024 года Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российской версии магазина приложение VPN-сервиса Amnezia и десятки других VPN-клиентов — несмотря на то, что сам сервис расценил происходящее как акт цензуры.

Статьи по теме

Популярное

  1. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  2. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  3. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой

