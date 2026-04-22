ФАС усмотрела нарушение антимонопольного законодательства Apple в удалении шпионского стороннего клиента Telegram Telega из App Store

ФАС увидела в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства после того, как компания удалила из App Store и заблокировала на устройствах iOS мессенджер Telega — российский форк Telegram, пишет ТАСС.

Telega — альтернативный клиент Telegram, разработанный казанскими программистами Фанисом Садыковым и Александром Смирновым. Приложение позволяло пользоваться мессенджером без VPN на фоне ограничений доступа к Telegram в России, и к марту 2026 года набрало более 5 млн пользователей, выйдя на первое место в Google Play. При этом независимые исследователи установили, что приложение содержало скрытую функциональность для перехвата данных между пользователем и серверами Telegram, поскольку трафик проходил через собственные серверы Telega, а в коде было обнаружено присутствие структур, связанных с VK. Сама компания эти обвинения отвергала.

9 апреля Telega исчезла из App Store. Чуть позже Cloudflare пометил домены приложения как шпионское ПО, после чего удостоверяющий центр GlobalSign отозвал TLS-сертификат проекта, а с 17 апреля iOS начала блокировать запуск уже установленного приложения на телефонах пользователей. После этого разработчики обратились в ФАС.

«Действия Apple могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства», — заявили в ведомстве, добавив, что жалоба от АО «Телега» не первый сигнал в отношении корпорации.

ФАС неоднократно предъявляла претензии к Apple в связи с условиями работы в App Store. При этом в октябре 2024 года Apple по требованию Роскомнадзора удалила из российской версии магазина приложение VPN-сервиса Amnezia и десятки других VPN-клиентов — несмотря на то, что сам сервис расценил происходящее как акт цензуры.