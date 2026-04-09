Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

582

 

 

 

 

 

Новости

Неофициальный клиент Telegram — мессенджер Telega, связанный с VK, — пропал из App Store. Cloudflare признал его «шпионской» программой

The Insider
Иллюстрация к материалу

Из магазина App Store пропало приложение Telega — сторонний клиент Telegram, который создатели анонсировали как один из способов для обхода блокировок мессенджера. Об этом пишет «Код Дурова». 

Причина удаления приложения неизвестна. В маркетплейсе Google Play оно по-прежнему доступно, убедился The Insider. 

Неофициальный клиент, или «форк» Telegram стал популярен на фоне блокировок мессенджера российскими властями. В магазинах он появился еще в начале прошлого года, а активно рекламироваться в самом мессенджере — осенью 2025-го. Создатели приложения обещали его «работу без ограничений» и возможность звонков без VPN. 

«Код Дурова» уточняет, что удаление мессенджера из AppStore произошло после того, как Cloudflare пометил рабочие домены Telega как «шпионские».

Сервис с самого начала заподозрили в связях с корпорацией VK — выяснилось, что его создатели ранее работали с компанией. Бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко, например, писал, что мессенджер использует инфраструктуру VK как минимум для голосовых вызовов. 

В марте этого года профильное издание CNews также сообщило, что в устав АО «Телега» внесли изменения, которые напрямую подтверждали аффилированность с VK. 

Еще более суровые обвинения в адрес клиента Telega были выдвинуты в конце прошлого месяца: аналитики сообщили, что мессенджер может перехватывать трафик пользователей, а его владельцы, по сути, — видеть всю их активность, в том числе переписку.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте