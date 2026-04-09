Из магазина App Store пропало приложение Telega — сторонний клиент Telegram, который создатели анонсировали как один из способов для обхода блокировок мессенджера. Об этом пишет «Код Дурова».

Причина удаления приложения неизвестна. В маркетплейсе Google Play оно по-прежнему доступно, убедился The Insider.

Неофициальный клиент, или «форк» Telegram стал популярен на фоне блокировок мессенджера российскими властями. В магазинах он появился еще в начале прошлого года, а активно рекламироваться в самом мессенджере — осенью 2025-го. Создатели приложения обещали его «работу без ограничений» и возможность звонков без VPN.

«Код Дурова» уточняет, что удаление мессенджера из AppStore произошло после того, как Cloudflare пометил рабочие домены Telega как «шпионские».

Сервис с самого начала заподозрили в связях с корпорацией VK — выяснилось, что его создатели ранее работали с компанией. Бывший разработчик Telegram Дмитрий Тарасенко, например, писал, что мессенджер использует инфраструктуру VK как минимум для голосовых вызовов.

В марте этого года профильное издание CNews также сообщило, что в устав АО «Телега» внесли изменения, которые напрямую подтверждали аффилированность с VK.

Еще более суровые обвинения в адрес клиента Telega были выдвинуты в конце прошлого месяца: аналитики сообщили, что мессенджер может перехватывать трафик пользователей, а его владельцы, по сути, — видеть всю их активность, в том числе переписку.