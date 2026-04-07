Новая методичка Минцифры фактически обязывает компании предустанавливать в свои приложения «шпионские модули» для контроля за VPN — эксперт

Методичка Минцифры для российских компаний, которая обязывает их ограничить доступ к своим сервисам пользователям с VPN, фактически обязывает компании внедрять в свои приложения шпионские модули. Это может негативно отразиться на работе их приложений и привести к бану на маркетплейсах типа GooglePlay и AppStore, считает киберадвокат Саркис Дарбинян.

О новых методических рекомендациях ведомства стало известно в конце прошлой недели. Как писало издание РБК, в них Минцифры фактически признало неспособность выявления VPN на устройствах iPhone из-за особенностей операционной системы iOS.

Ответственность за контроль использования VPN-сервисов ведомство решило переложить на российские компании — методичку получили, например, «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon и Avito. Им поручили в срок до 15 апреля ограничить доступ к своим сервисам через VPN. В противном случае им пригрозили потерей IT-аккредитации и исключением из так называемых белых списков.

По сути распоряжение Минцифры предписывает компаниям внедрять в свои приложения шпионские модули, которые будут отслеживать активность пользователей, обращает внимание в своем Telegram-канале киберадвокат Саркис Дарбинян. Как писал РБК, Минцифры предписывало разбить выявление VPN на три этапа:

Определять IP-адрес устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими. Проверять использование средств обхода блокировок на устройстве при помощи своего приложения (если оно установлено на том же устройстве). Проверять использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, MacOS и др.).

Именно со вторым этапом проверки у российских властей возникали сложности, поскольку политика безопасности Apple предполагает, что приложения изолированы друг от друга. Фактически, как поясняет эксперт, по методичке Минцифры, приложения компаний «должны стучаться к другим приложениям и смотреть, как пользователь их использует», поэтому эти нововведения и можно назвать предустановкой «шпионских модулей». В начале марта о подобной технологии рассказывали и на примере госмессенджера Max. Дарбинян не исключает, что использоваться будет он же.

При этом в методичке нет ни слова о рисках, которые могут понести сами сервисы, а подобные нововведения могут негативно отразиться на их репутации, отмечает Дарбинян:

«Для бизнес-приложений это беспрецедентный шаг, который может окончательно подорвать доверие пользователей к российскому софту и сервисам. Скрыть такое сотрудничество бизнесу вряд ли удастся, поскольку исследователи и специалисты по безопасности неизбежно будут внимательно изучать поведение приложений, а любой след такого сотрудничества станет предметом публичного разбора. Есть также большие сомнения, что Google и Apple оставят в своих каталогах подобные приложения. Последствия могут включать в том числе удаление приложения по всему миру, включая российские маркетплейсы, и отзыв лицензий разработчиков за грубое нарушение правил конфиденциальности, так что они никогда никакие приложения сервиса больше там не разместят», — поясняет он в разговоре с The Insider.

С начала апреля пользователи iPhone в России лишились возможности пополнять баланс Apple ID с мобильных счетов. Соответствующее указание операторам «большой четверки» было дано на совещании в Минцифры 28 марта. Среди причин тогда называли необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.