Минцифры сообщило интернет-компаниям о «существенном ограничении» выявления VPN на iPhone — РБК

Минцифры признало, что выявление VPN на устройствах iPhone «существенно ограничено» из-за особенностей операционной системы iOS, которая не позволяет приложениям получать данные из других сервисов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на методические рекомендации ведомства, разосланные крупнейшим российским интернет-компаниям, и трех источников на IT-рынке.

Документ направили более чем 20 компаниям, включая «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon и Avito. Как пишет издание, глава Минцифры Максут Шадаев поручил им к 15 апреля ограничить доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. В противном случае компании могут лишиться IT-аккредитации и связанных с ней льгот, а также быть исключены из списка предустанавливаемых приложений.

Согласно рекомендациям, компании должны выявлять VPN в три этапа: по IP-адресу пользователя, через собственные приложения на устройстве и с помощью проверки на других операционных системах. Однако второй этап практически невозможен на iOS, поскольку политика безопасности Apple изолирует приложения друг от друга. В то же время на Android такие проверки доступны через системные инструменты.

В документе также перечислены случаи, когда обнаружить VPN затруднительно или невозможно: например, если он настроен на роутере, используется в виртуальной машине или работает в режиме split tunneling. Кроме того, новые VPN-сервисы появляются быстрее, чем обновляются базы их IP-адресов.

Собеседники РБК отмечают, что предложенная методика может приводить к ошибкам: под блокировки рискуют попасть пользователи за пределами России и те, кто использует корпоративные VPN. Для последних планируется создать отдельный «белый список».