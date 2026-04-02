Apple подтвердила прекращение оплаты с мобильных номеров в России и рассказала, что будет с данными пользователей

Фото: Shutterstock

Apple подтвердила прекращение обработки платежей с номеров мобильных телефонов в России. Без средств на балансе аккаунта пользователи не смогут продлевать подписки на iCloud+, Apple Music, Apple Arcade и другие сервисы.

С 1 апреля пользователи iPhone в России лишились возможности пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Соответствующее указание операторам «большой четверки» было дано на совещании в Минцифры 28 марта. Среди причин называлась необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.

После ухода Apple с российского рынка в 2022 году и ухода международных платежных систем оплата через мобильный счет стала одним из основных способов для пользователей. Через него можно было оплачивать подписки, покупки в App Store и другие сервисы компании. Теперь единственной альтернативой остаются подарочные коды для пополнения баланса Apple ID.

В уведомлении службы поддержки Apple разъяснила, что ранее приобретенный контент и приложения останутся доступными. Пользователи с остатком на балансе аккаунта смогут продолжать покупки до его исчерпания. Если подписку не удастся продлить из-за отсутствия средств — доступ к ее контенту будет потерян. В то же время данные, загруженные в облачный сервис Apple iCloud, останутся доступными и после окончания подписки.

Сообщения о готовящейся блокировке платежей с мобильных телефонов начали появляться в конце марта. Среди претензий российской стороны к Apple — неисполнение решения ФАС об «окне выбора» поисковика, игнорирование требования установить RuStore, а также то, что на VPN-сервисы в App Store приходится более 80% покупок.

