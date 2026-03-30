С 1 апреля операторы отключат пополнение Apple ID с мобильного счета — РБК

С 1 апреля пользователи iPhone в России лишатся возможности пополнять баланс Apple ID с мобильного счета. Соответствующее указание операторам «большой четверки» было дано на совещании в Минцифры 28 марта, сообщили источники РБК на телеком-рынке.

По словам одного из собеседников, среди причин обсуждалась необходимость ограничить оплату VPN-сервисов.

Сейчас оплата сервисов Apple через мобильный счет доступна напрямую у МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), а у «МегаФона» и T2 — через партнерские решения. Представители операторов от комментариев отказались, запросы направлены в Минцифры и МТС.

После ухода Apple с российского рынка в 2022 году и блокировки оплаты банковскими картами этот способ стал одним из основных для пользователей. Через мобильный счет можно оплачивать подписки, покупки в App Store и другие сервисы компании.

Альтернативой остаются подарочные коды для пополнения Apple ID, однако они продаются через посредников с комиссией, которая может достигать 15–20%. При этом важно, чтобы регион кода совпадал с регионом учетной записи.

Распространится ли ограничение на подарочные сертификаты, пока неясно.

По оценкам участников рынка, устройства Apple по-прежнему занимают значительную долю среди используемых смартфонов в России, несмотря на снижение продаж новых устройств после 2022 года.