Оплата Apple ID стала недоступна с номеров мобильных телефонов в России

The Insider
Фото: Foundry

С 1 апреля российские мобильные операторы отключили возможность пополнять баланс Apple ID через счет абонента, убедились в «Коммерсанте». В первые часы после полуночи платеж через МТС, «Билайн» и T2 не проходил и при попытке оплатить появлялось сообщение о временной недоступности сервиса.

По данным РБК, все четыре крупных оператора — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 — получили соответствующие указания недавно. В конце марта компании разослали абонентам рекомендации пополнить баланс заблаговременно. Источник «Коммерсанта» сообщал, что подобным образом российские власти намерены вынудить Apple вернуть отечественные сервисы в App Store, также обсуждалась необходимость такого шага для снижения доступности VPN-сервисов.

Баланс Apple ID необходим для оплаты подписок iCloud+, Apple Music и Apple TV, для покупки приложений в App Store и контента в iTunes Store. С уходом Apple с российского рынка в 2022 году и отключением банковских карт Visa и Mastercard от международных транзакций пополнение через мобильный счет стало одним из главных доступных способов расчетов. Кроме этого, остается способ пополнения счета с помощью подарочных карт.

Несколькими днями ранее Apple удалила из российской версии магазина популярные VPN-приложения. Среди удаленных сервисов оказались Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ, причем всего из российского сегмента магазина исчезло более двух десятков подобных приложений.

