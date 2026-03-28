Apple удалила из российского App Store несколько VPN-клиентов и приложений

The Insider
Из российского App Store пропали несколько VPN-клиентов и приложений для обхода блокировок, сообщает портал «Код Дурова». Разработчики как минимум одного из удаленных приложений опубликовали письмо от Apple, в котором говорится, что это было сделано по требованию Роскомнадзора. 

Недоступны оказались приложения Streisand, V2Box, v2RayTun, Razze и Happ — Proxy Utility. С зарубежных аккаунтов в App Store их все еще можно скачать. В случае с российским маркетплейсом приложения хоть и продолжат работать, обновить их не получится. 

При попытке открыть прямую ссылку на пропавшее приложение App Store выдает ошибку о том, что приложение недоступно.

Разработчики v2RayTun в своем Telegram-канале опубликовали письмо, которое, по их словам, было получено от Apple. 

Письмо об удалении приложения v2RayTun

Письмо об удалении приложения v2RayTun

v2RayTun / Telegram

В нем утверждается, что приложение было удалено из App Store по требованию Роскомнадзора, так как «оно содержит контент, который является незаконным в России». Корпорация сослалась на то, что, по ее правилам, приложения должны соответствовать законодательству стран, пользователям которой они предлагаются. 

РКН в обращении к Apple, как утверждается, сослался пункт 7 статьи 15.1 ФЗ-149 «Об информации». Эта статья регулирует работу единого реестра запрещенных ресурсов. О судебных решениях по признанию заблокированных приложений запрещенными на территории РФ при этом неизвестно. 

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

