Apple удалила из российского App Store несколько VPN-клиентов и приложений

Из российского App Store пропали несколько VPN-клиентов и приложений для обхода блокировок, сообщает портал «Код Дурова». Разработчики как минимум одного из удаленных приложений опубликовали письмо от Apple, в котором говорится, что это было сделано по требованию Роскомнадзора.

Недоступны оказались приложения Streisand, V2Box, v2RayTun, Razze и Happ — Proxy Utility. С зарубежных аккаунтов в App Store их все еще можно скачать. В случае с российским маркетплейсом приложения хоть и продолжат работать, обновить их не получится.

При попытке открыть прямую ссылку на пропавшее приложение App Store выдает ошибку о том, что приложение недоступно.

Разработчики v2RayTun в своем Telegram-канале опубликовали письмо, которое, по их словам, было получено от Apple.