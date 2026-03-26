Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1007

 

 

 

 

 

Новости

«Авито» удалила объявление с котом, использовавшееся для связи при отключениях интернета, и отправила аккаунт его создательницы на проверку

The Insider
Фото: Depositphotos

Петербурженка Ульяна переписывалась с друзьями через чат объявления с фото рыжего кота на «Авито» во время отключений интернета, но после публикации об этом сервис удалил страницу и отправил ее аккаунт на проверку, пишет «Ротонда».

Платформа «Авито» входит в «белые списки» и остается доступной в периоды ограничений мобильного интернета, чем и воспользовалась девушка. Она разместила объявление с фотографией рыжего кота под названием «Строгий кот для друзей», указав в описании, что животное пристроено, а страница существует только для общения, когда привычные мессенджеры не работают.

Иллюстрация к материалу

Объявление появилось на фоне массовых сбоев мобильного интернета в Петербурге из-за угрозы беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщал, что над Кронштадтом перехватили один дрон, над Ленобластью — еще 56. Только за сутки сервис Downdetector принял более восьми тысяч жалоб на связь в регионе.

Когда «Ротонда» написала об объявлении, модераторы платформы его удалили, а аккаунт Ульяны поставили на проверку. В пресс-службе «Авито» пояснили, что на сервисе можно размещать только реальные товары и услуги. На вопрос о том, допустима ли переписка через платформу, там поначалу не ответили, но позднее в компании всё же уточнили, что общаться через «Авито» можно.

Отключения мобильного интернета стали регулярной практикой в российских городах на фоне атак беспилотников. В начале марта Москва провела почти две недели в условиях перебоев со связью — из-за ограничений перестали нормально работать каршеринг, такси, оплата парковок и ЖКХ. Только за первые пять дней московский бизнес потерял, по минимальным оценкам, 3 млрд рублей. 10 марта отключения начались и в Петербурге.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте