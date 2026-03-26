Объявление появилось на фоне массовых сбоев мобильного интернета в Петербурге из-за угрозы беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщал, что над Кронштадтом перехватили один дрон, над Ленобластью — еще 56. Только за сутки сервис Downdetector принял более восьми тысяч жалоб на связь в регионе.

Когда «Ротонда» написала об объявлении, модераторы платформы его удалили, а аккаунт Ульяны поставили на проверку. В пресс-службе «Авито» пояснили, что на сервисе можно размещать только реальные товары и услуги. На вопрос о том, допустима ли переписка через платформу, там поначалу не ответили, но позднее в компании всё же уточнили, что общаться через «Авито» можно.

Отключения мобильного интернета стали регулярной практикой в российских городах на фоне атак беспилотников. В начале марта Москва провела почти две недели в условиях перебоев со связью — из-за ограничений перестали нормально работать каршеринг, такси, оплата парковок и ЖКХ. Только за первые пять дней московский бизнес потерял, по минимальным оценкам, 3 млрд рублей. 10 марта отключения начались и в Петербурге.