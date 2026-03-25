Глава Центризбиркома Памфилова анонсировала спутниковое голосование в условиях отключения интернета, признавая идею «сумасшедшей»

The Insider
Фото: ЦИК Российской Федерации

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова анонсировала разработку системы дистанционного голосования через спутниковую связь. Новый механизм рассчитан на регионы, где нет ни мобильного интернета, ни устойчивой сотовой сети, пишет «Коммерсантъ».

Об этом Памфилова заявила на итоговом заседании комиссии. Она призналась, что сама называет идею «сумасшедшей», и уточнила принципиальное отличие новинки от уже существующего дистанционного электронного голосования: новый формат работает через спутники, а не через наземную интернет-инфраструктуру.

По словам главы ЦИК, проект реализуется совместно с компанией «Бюро 1440» — первым российским оператором, запустившим низкоорбитальные спутники связи. Работа ведется уже около двух лет.

Отвечая скептикам, Памфилова напомнила об истории системы «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать не по месту прописки, а там, где человек находится в день выборов. Когда ее только предложили, отметила она, идея тоже казалась нереалистичной — но в итоге была успешно внедрена. По словам Памфиловой, технологическое развитие делает осуществимыми такие идеи, несмотря на реакцию «некоторых наблюдателей».

«Бюро 1440» позиционирует себя как создатель коммерческого сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Ранее The Insider публиковал материал о перспективах компании: эксперт указывал, что для реализации подобного проекта требуются инвестиции от $3 млрд до $5 млрд, а массовое производство спутников остается для России нерешенной задачей.

