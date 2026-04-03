Минцифры обсуждает снятие моратория на проверки операторов связи. Сейчас из-за него невозможно контролировать установку ими СОРМ — РБК

Российское Министерство цифрового развития рассматривает возможность снять мораторий на плановые проверки операторов связи. Как пишет РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке, эту инициативу обсуждают, поскольку нынешние ограничения на проверки не позволяют контролировать установку операторами систем хранения записей звонков и переписки (СОРМ).

Действующий сейчас мораторий установило постановление правительства в 2023 году. Оно продлило запрет на плановые проверки бизнеса до 2030-го. Исключение — проверки объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Поскольку в сфере связи таких категорий не установили, проверки стали невозможными.

Источники РБК утверждают, что мораторий мешает проверять, установили ли операторы СОРМ — оборудование, которое дает силовикам удаленный доступ к разговорам и другим данным пользователей.

Если мораторий снимут, это позволит проводить подобные проверки, в том числе в первый год работы нового юрлица. Сейчас среди операторов распространена схема, когда они открывают юрлицо, несколько лет работают без СОРМ, затем закрывают первое и открывают новое юрлицо, повторяя схему.

Инициатива прорабатывается в рамках масштабной реформы отрасли, уточняет издание. Еще одно обсуждаемое нововведение — обязать операторов выполнять все требования по установке СОРМ еще до начала оказания услуг. Они должны будут предоставлять властям соответствующее заключение.

«Без него, даже имея лицензию, такой оператор не сможет начать оказывать услуги. То есть установка СОРМ может стать обязательным условием для запуска коммерческой деятельности оператора», — поясняет один из собеседников издания.

Новые требования в отношении СОРМ могут начать действовать с 1 марта 2027 года.

Как поясняет в разговоре с The Insider специалист по кибербезопасности Александр Литреев, цель таких нововведений — поставить телеком-рынок под контроль властей, уменьшив число операторов связи:

«Эта инициатива направлена на уничтожение маленьких региональных провайдеров, которые зачастую не могут себе позволить полный комплаенс с требованиями властей. Это касается и ТСПУ, и СОРМ. Основная идея в том, чтобы отдать весь рынок целиком только четырем-пяти крупным игрокам из «большой четверки» и «Ростелекома». Текущая фрагментация рынка не позволяет государству эффективно администрировать установку программно-аппаратных комплексов. Сейчас законодательство позволяет открыть юрлицо, получить лицензию, оказывать услуги связи, условно пообещав установить СОРМ позже, поработать какое-то время, а затем закрыть юрлицо и повторять эту схему снова и снова. Идея же Минцифры заключается в том, чтобы без СОРМ оператор не мог даже начать оказывать услуги связи».

Обсуждаемая Минцифры инициатива также предполагает изменение подхода к лицензированию операторов. От существующих 17 новая модель предлагает перейти всего лишь к трем типам лицензий. Об этом накануне писала газета «Известия» со ссылкой на источники. По мнению участников рынка, эти меры повлияют на количество операторов связи на рынке, оставив только крупных игроков. В ведомстве же считают, что это повысит качество услуг, а на рынке останутся только «надежные» компании.