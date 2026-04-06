Telegram нарушает закон о рынке ценных бумаг — член Общественной палаты

Telegram нарушает российское законодательство о рынке ценных бумаг, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«ОП РФ продолжает проводить мониторинг проектов, созданных для хищения денег у граждан дистанционным путем. Telegram продолжает нарушать все возможные отрасли российского законодательства, включая регулирование финансового рынка. <...> У Telegram нет никаких лицензий финансовых регуляторов нашей страны, при этом нарушается федеральный закон „О рынке ценных бумаг“, не соблюдается законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — рассказал член ОП.

По словам Машарова, мессенджер предлагает россиянам финансовые услуги наравне с онлайн-казино и ставками на спорт: «В Telegram есть возможность купить акции, валюты через так называемый криптокошелек, причем есть возможность пополнить посредством как обычных валют, так и переводов в любые криптовалюты. И все это без лицензий». В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении занопроект о регулировании криптовалют.

В 2023 году пользователям Telegram, кроме жителей США и еще нескольких стран, стал доступен бот @wallet, с помощью которого можно проводить операции с криптовалютами. Бот позволяет хранить и обменивать криптовалюту и имеет свой P2P-рынок.

В настоящее время россияне сталкиваются со сбоями в работе Telegram, у многих пользователей он работает только с VPN. Российские СМИ сообщали о планах Роскомнадзора полностью заблокировать мессенджер.