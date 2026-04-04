Павел Дуров заявил, что 65 млн россиян пользуются Telegram через VPN, и пообещал бороться с блокировками

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что, несмотря на запрет Telegram в России, около 65 млн человек продолжают ежедневно пользоваться мессенджером через VPN, при этом более 50 млн отправляют сообщения каждый день. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, попытки властей блокировать VPN привели к сбоям, из-за которых на короткое время наличные стали единственным способом оплаты в стране.
Дуров также отметил, что схожая ситуация ранее сложилась в Иране: после запрета Telegram власти рассчитывали на переход пользователей в государственные мессенджеры, однако вместо этого произошло массовое распространение VPN.
Он добавил, что россияне массово обходят ограничения, создавая VPN и прокси, а команда Telegram, по его словам, продолжит адаптироваться, чтобы делать трафик сервиса все более сложным для обнаружения и блокировки.
3 апреля в России был зафиксирован массовый сбой в работе безналичных платежей. Несколько часов пользователи по всей стране не могли расплатиться банковскими картами и через QR-коды, пишет КП.
В конце февраля российские СМИ сообщали, что власти собираются полностью заблокировать телеграм к 1 апреля. Этого не случилось, но еще в марте у многих пользователей в России мессенджер перестал работать без VPN.