Рекламный рынок в Telegram вырос на фоне блокировок — «Коммерсантъ»

Объем рекламы в Telegram резко вырос после заявлений российских властей об ограничении мессенджера. Количество рекламных размещений увеличилось на 15–20% по сравнению с началом этого года и примерно на 50% к аналогичному периоду 2025 года, выяснил «Коммерсантъ», ознакомившись с исследованием сервиса закупки рекламы в Telegram-каналах CloudBuying.

Пик активности пришелся на середину февраля: 12 числа в Telegram вышло около 51,8 тысячи рекламных постов, собравших 163 млн просмотров. В целом после 10 февраля, когда Роскомнадзор объявил об ограничениях, ежедневное число публикаций достигало 50–52 тысяч, тогда как ранее держалось на уровне 30–45 тысяч.

Рекламодатели ускоряли кампании и переносили интеграции на более ранние сроки, опасаясь возможной блокировки. По данным участников рынка, речь идет скорее о краткосрочной реакции на неопределенность, чем о долгосрочном росте.

В марте активность несколько снизилась — до 44–45 тысяч постов в сутки. При этом спрос на рекламу через Telegram Ads вырос в среднем на 68% год к году, а минимальная стоимость размещения (CPM) снизилась примерно на 30%.

Наиболее активно увеличивали бюджеты ритейлеры, маркетплейсы, финансовые компании и медицинские сервисы. Стоимость размещений варьируется от 20–80 тысяч рублей в небольших каналах до 250–300 тысяч рублей и выше в крупных.

