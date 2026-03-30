Telegram опроверг сообщения о возможном восстановлении работы в России

В пресс-службе Telegram заявили в разговоре с The Insider, что не могут подтвердить информацию о переговорах с Россией и возможном восстановлении работы мессенджера.



«Мы не можем это подтвердить. Право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова являются фундаментальными и не могут быть предметом каких-либо переговоров», — сообщили в компании.

Ранее представитель СПЧ Александр Ионов заявил, что есть высокая вероятность, что команда Telegram «договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются», и работа мессенджера будет восстановлена.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram. По версии ведомства, мессенджер использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.



Российские СМИ сообщали, что власти планируют полностью заблокировать Telegram в начале апреля. Однако уже в середине марта пользователи стали жаловаться на некорректную работу мессенджера.

Кроме того, в феврале власти РФ запретили WhatsApp, объяснив это «нарушениями закона» со стороны Meta. Параллельно в стране продвигается контролируемый государством мессенджер MAX.

В марте в некоторых районах Москвы и Санкт‑Петербурга отключили мобильный интернет и публичный Wi‑Fi. Власти тестируют систему «белых списков», в рамках которой пользователям доступны только разрешенные государством ресурсы.