Новости

Telegram опроверг сообщения о возможном восстановлении работы в России

The Insider
В пресс-службе Telegram заявили в разговоре с The Insider, что не могут подтвердить информацию о переговорах с Россией и возможном восстановлении работы мессенджера.

«Мы не можем это подтвердить. Право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова являются фундаментальными и не могут быть предметом каких-либо переговоров», — сообщили в компании.

Ранее представитель СПЧ Александр Ионов заявил, что есть высокая вероятность, что команда Telegram «договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются», и работа мессенджера будет восстановлена.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram. По версии ведомства, мессенджер использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. 

Российские СМИ сообщали, что власти  планируют полностью заблокировать Telegram в начале апреля. Однако уже в середине марта пользователи стали жаловаться на некорректную работу мессенджера.

Кроме того, в феврале власти РФ запретили WhatsApp, объяснив это «нарушениями закона» со стороны Meta. Параллельно в стране продвигается контролируемый государством мессенджер MAX.

В марте в некоторых районах Москвы и Санкт‑Петербурга отключили мобильный интернет и публичный Wi‑Fi. Власти тестируют систему «белых списков», в рамках которой пользователям доступны только разрешенные государством ресурсы.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

