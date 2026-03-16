В России началась блокировка Telegram — «Коммерсантъ FM»

В России началась блокировка Telegram, сообщает «Коммерсантъ FM» со ссылкой на экспертов и данные портала «Сбой.РФ».

По данным портала, 15 марта пользователи пожаловались на некорректную работу мессенджера около 12 тысяч раз, а 16 марта — почти 6 тысяч раз.

Эксперты и представители отрасли связи отмечают в разговоре с изданием, что при подключении через домашних интернет-провайдеров с российскими IP-адресами Telegram в последние сутки работает с перебоями: сообщения могут не отправляться, полученные — не загружаться, а обновление переписки иногда занимает несколько минут.

Проблемы наблюдаются и при использовании мобильного интернета. В регионах, где действует ограниченный «белый список» доступных сайтов, многие VPN-сервисы также не помогают подключиться к мессенджеру.

Специалисты связывают перебои в том числе с перегрузкой каналов связи: Telegram пытается подключаться к разным своим серверам, часть из которых может быть заблокирована, из-за чего возрастает нагрузка на доступные узлы. В результате текстовые сообщения иногда отправляются, тогда как загрузка изображений и других медиафайлов часто не работает.

Операторы связи также фиксируют задержки и сбои, а у части пользователей перестала работать десктопная версия Telegram.

Ранее РБК писал, что Telegram может быть полностью заблокирован в России в начале апреля. По данным издания, власти требуют от сервиса удалить запрещенный контент и хранить данные российских пользователей на территории страны. В Госдуме также заявляли, что в случае полной блокировки мессенджер может перестать работать даже через VPN. В феврале Роскомнадзор подтверждал частичное замедление Telegram. Кроме того, в феврале власти РФ запретили WhatsApp, объяснив это «нарушениями закона» со стороны Meta. Параллельно в стране продвигается контролируемый государством мессенджер MAX.

В марте в некоторых районах Москвы и Санкт‑Петербурга отключили мобильный интернет и публичный Wi‑Fi. Власти тестируют систему «белых списков», в рамках которой пользователям доступны только разрешенные государством ресурсы.