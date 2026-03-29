В СПЧ заявили, что есть высокая вероятность возобновления работы Telegram в России

The Insider
Председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов заявил в разговоре с ТАСС, что есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства и работа мессенджера будет восстановлена в РФ. 

«Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран», — сказал Ионов.

По его словам, требования РФ к Telegram — это абсолютно адекватная повестка и в команде мессенджера ее обсуждают. 

В Telegram это пока не комментировали. 

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram. По версии ведомства, мессенджер использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. 

Российские СМИ сообщали, что власти  планируют полностью заблокировать Telegram в начале апреля. Однако уже в середине марта пользователи стали жаловаться на некорректную работу мессенджера.

Кроме того, в феврале власти РФ запретили WhatsApp, объяснив это «нарушениями закона» со стороны Meta. Параллельно в стране продвигается контролируемый государством мессенджер MAX.

В марте в некоторых районах Москвы и Санкт‑Петербурга отключили мобильный интернет и публичный Wi‑Fi. Власти тестируют систему «белых списков», в рамках которой пользователям доступны только разрешенные государством ресурсы.

