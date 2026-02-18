В Минцифры объяснили замедление Telegram угрозой иностранных спецслужб и игнорированием запросов на удаление материалов

Глава Минцифры Максут Шадаев объяснил причины замедления мессенджера Telegram в России. По его словам, это было связано с «систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона»: Telegram не удалял запрещенный контент по требованию силовиков, а доступ к перепискам в нем якобы получили иностранные спецслужбы.

Шадаев утверждает, что мессенджер не выполнял требований по хранению внутри РФ записи голосовых звонков и содержания сообщений, которые по решению суда могут быть переданы правоохранительным органам. Кроме того, администрация Telegram не удаляла противоправный контент по требованиям РКН. Его слова приводит агентство ТАСС.

Отдельно Шадаев подчеркнул, что у правоохранительных органов есть «прямые подтверждения» того, что мессенджер используют иностранные спецслужбы и у них есть доступ к перепискам пользователей:

«У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы».

О спеслужбах каких стран идет речь, неясно.

Мессенджер, по его словам, также проигнорировал 150 тысяч запросов от российских властей на удаление материалов. Ранее об этом же говорили в комитете Госдумы по информполитике, отмечая, что администрация мессенджера удаляет публикации выборочно.

«На сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором. Там, условно говоря, из ста материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно», — говорил глава комитета Сергей Боярский.

С 9 февраля многие пользователи в России начали жаловаться на сбои в работе мессенджера. 10 февраля издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что РКН начнет работу по замедлению работы Telegram. Позже это подтвердили и в пресс-службе ведомства.

Последовательные ограничения работы мессенджера там объяснили «целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Позднее в Кремле также выразили сожаление из-за того, что Telegram не соблюдает законодательство. Однако тогда конкретных причин для блокировки мессенджера не называлось.