«Вы что делаете, идиоты?» — неизвестные используют Миронова в акциях у зданий РКН

В разных городах России уже неделю проходят акции у зданий Роскомнадзора на фоне ограничений в работе Telegram.

16 февраля у входа в управление Роскомнадзора в Иркутске появилась картонная фигура председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Как сообщил блогер Денис Букалов, именно он установил «Картонного Миронова» в знак протеста против замедления и блокировок Telegram.

Выбор персонажа объясняется тем, что ранее Миронов публично раскритиковал действия ведомства. В своем Telegram-канале депутат сообщил, что направил письмо в Совет безопасности РФ «с предложением оценить действия Роскомнадзора по замедлению Telegram».

«В письме указываю на то, что фронтовая связь в зоне СВО обеспечивается в том числе через Telegram. Органы власти используют ресурс для диалога с населением. Неслучайно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что замедление может сказаться на оперативном оповещении жителей региона», — писал Миронов.

На следующий день, 17 февраля, у здания Роскомнадзора в Москве неизвестные спрятали колонку, из которой, предположительно, транслировалась запись фрагмента выступления депутата. Из динамика звучала фраза: «Вы что делаете, идиоты? Идиоты!» По данным Telegram-канала «Подольск», обнаружить источник звука сотрудникам так и не удалось. Подтвердить правдивость видео независимо не удалось.