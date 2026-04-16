Разработчики популярного клиента Telegram Telega изменили его архитектуру, чтобы читать сообщения пользователей

Из-за блокировок в России мессенджера Telegram в феврале этого года в Google Play и RuStore резко выросло количество скачиваний клиента Telegram под названием Telega — согласно обещаниям разработчиков, он позволяет обходить блокировки и пользоваться функциями Telegram. Сразу несколько независимых групп IT-специалистов выяснили, что клиент не обеспечивает должного уровня приватности и может «сливать» сообщения пользователей российским властям.

Как пишет «Радио Свобода» со ссылкой на анонимного IT-специалиста, разработчики Telega в конце прошлого года закрыли код приложения и постепенно перестроили его архитектуру так, что трафик стал направляться в дата-центр Telegram в Амстердаме через российские сервера, причем последние устанавливают защищенное соединение с Telegram от имени пользователя, что позволяет им получать доступ к ключам шифрования и содержимому трафика.

Анонимный проект Don't use Telega и RKS Global еще в марте выяснили, что сейчас Telega может читать все сообщения пользователей — как старые, так и новые, — блокировать каналы, не заблокированные в Telegram, хранить и передавать данные пользователей. При этом по российскому законодательству, создатели приложения обязаны передавать эти данные российским силовикам.

Еще раньше «Агентство» писало, что разработчики Telega — Александр Смирнов и Фанис Садыков — связаны с VK Group и, вероятно, работали там. Смирнов и Садыков связь Telega c VK отрицают, однако разработчик Дмитрий Тарасенко выяснил, что Telega использует принадлежащий VK аналитический сервис MyTraker и внутренний домен VK.