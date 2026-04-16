Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

76.09

EUR

89.41

Поддержите нас

1230

 

 

 

 

 

Новости

Разработчики популярного клиента Telegram Telega изменили его архитектуру, чтобы читать сообщения пользователей

The Insider
Иллюстрация к материалу

Из-за блокировок в России мессенджера Telegram в феврале этого года в Google Play и RuStore резко выросло количество скачиваний клиента Telegram под названием Telega — согласно обещаниям разработчиков, он позволяет обходить блокировки и пользоваться функциями Telegram. Сразу несколько независимых групп IT-специалистов выяснили, что клиент не обеспечивает должного уровня приватности и может «сливать» сообщения пользователей российским властям. 

Как пишет «Радио Свобода» со ссылкой на анонимного IT-специалиста, разработчики Telega в конце прошлого года закрыли код приложения и постепенно перестроили его архитектуру так, что трафик стал направляться в дата-центр Telegram в Амстердаме через российские сервера, причем последние устанавливают защищенное соединение с Telegram от имени пользователя, что позволяет им получать доступ к ключам шифрования и содержимому трафика. 

Анонимный проект Don't use Telega и RKS Global еще в марте выяснили, что сейчас Telega может читать все сообщения пользователей — как старые, так и новые, — блокировать каналы, не заблокированные в Telegram, хранить и передавать данные пользователей. При этом по российскому законодательству, создатели приложения обязаны передавать эти данные российским силовикам. 

Еще раньше «Агентство» писало, что разработчики Telega — Александр Смирнов и Фанис Садыков — связаны с VK Group и, вероятно, работали там. Смирнов и Садыков связь Telega c VK отрицают, однако разработчик Дмитрий Тарасенко выяснил, что Telega использует принадлежащий VK аналитический сервис MyTraker и внутренний домен VK. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте