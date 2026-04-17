На iPhone приложение Telega начали помечать как потенциально вредоносное — «Осторожно, новости»

The Insider
Пользователи сообщили, что iOS не позволяет открыть программу Telega: при запуске она закрывается, а система предлагает удалить ее и ознакомиться с предупреждением о возможной опасности. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и «Хабр».

Ранее крупнейший в мире хостинг-провайдер Cloudflare пометил как spyware (шпионское ПО) два домена, относящиеся к проекту Telega: telega_me и api.telega_info. В результате у приложения отозвали сертификаты безопасности — оно было помечено как шпионское приложение. После этого Telega удалили из App Store. 

При этом Cloudflare метку spyware вскоре снял после того, как команда приложения связалась с Cloudflare и предоставила необходимую информацию.

«Телега работает через официальный Telegram API с использованием протокола MTPoto. Данные защищены шифрованием Telegram», — рассказали представители.

В чем подозревают приложение

20 марта 2026 года в сети опубликовали анонимный материал под названием «Технический анализ MITM-атаки в клиенте Telega». Авторы утверждают, что провели полный разбор последней версии приложения Telega для Android.

Согласно статье, 18 марта разработчики якобы включили в клиенте скрытую функцию, которая позволяет перехватывать весь трафик между приложением и серверами Telegram. При этом, как утверждается, данные пользователей проходят через серверы самой Telega.

Фактически утверждается, что приложение Telega может работать не как обычный клиент Telegram, а как посредник между пользователем и серверами мессенджера. По версии авторов, вместо прямого подключения данные проходят через серверы самой Telega, что теоретически позволяет разработчикам видеть переписку, изменять сообщения, блокировать каналы и сохранять пользовательские данные.

Также в материале говорится, что инфраструктура Telega связана с сетями, где единственным провайдером выступает VK. На этом основании авторы предполагают возможную связь проекта с VK.

Кроме того, авторы заявляют, что в приложении могут быть отключены секретные чаты, а также встроены механизмы цензуры и фильтрации контента. Упоминается и возможная интеграция с системами модерации, вплоть до взаимодействия с Роскомнадзором.

Аналитики проекта RKS Global также заявили, что приложение Telega может незаметно подменять официальные серверы Telegram на собственные, расположенные в Казани. В результате весь зашифрованный трафик якобы сначала проходит через российские серверы, а затем уже направляется в дата-центр Telegram в Амстердаме, к которому привязаны пользователи из России.

По их версии, это означает, что переписка и другие действия пользователей сначала оказываются на территории России, где, согласно законодательству, такие данные могут быть переданы властям по их запросу.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

