Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

72.56

EUR

84.61

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

555

 

 

 

 

 

Новости

Российский нацмессенджер Max иcчез из Apple App Store

The Insider
Иллюстрация к материалу

Национальный российский мессенджер Max был, по-видимому, удален из App Store компании Apple — страницы приложения там больше нет. 

 В конце апреля 2026 года крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен Max как «шпионское программное обеспечение». В марте 2026 года технические специалисты зафиксировали, что приложение анализирует сетевое окружение устройства и определяет, используется ли VPN, а также устанавливает соединения с серверами конкурентов — Telegram, Amazon Web Services и Google — предположительно, для оценки эффективности их блокировок. Сами разработчики настаивали, что машинное обучение применяется исключительно для оптимизации качества связи.

Было также известно, что ФСБ на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию выдвинула обширный список замечаний к мессенджеру, констатировав риски утечек персональных данных. Параллельно МВД фиксировало, что телефонные мошенники начали «арендовать» аккаунты россиян в Max для совершения преступлений — по той же схеме, что ранее отрабатывалась на WhatsApp.

По версии журналиста Андрея Захарова, Max является личным активом семьи Владимира Путина — через структуры «казначея» президента Юрия Ковальчука и его племянника Михаила Шеломова. При этом российские СМИ и МВД перестали упоминать Max в материалах о мошенничестве, заменяя его расплывчатой формулировкой «один из новых мессенджеров».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Путинский застой: полиция в России снова разгоняет концерты, а металлистов штрафуют за татуировки и одежду

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте