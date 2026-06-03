Российский нацмессенджер Max иcчез из Apple App Store

Национальный российский мессенджер Max был, по-видимому, удален из App Store компании Apple — страницы приложения там больше нет.

В конце апреля 2026 года крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен Max как «шпионское программное обеспечение». В марте 2026 года технические специалисты зафиксировали, что приложение анализирует сетевое окружение устройства и определяет, используется ли VPN, а также устанавливает соединения с серверами конкурентов — Telegram, Amazon Web Services и Google — предположительно, для оценки эффективности их блокировок. Сами разработчики настаивали, что машинное обучение применяется исключительно для оптимизации качества связи.

Было также известно, что ФСБ на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию выдвинула обширный список замечаний к мессенджеру, констатировав риски утечек персональных данных. Параллельно МВД фиксировало, что телефонные мошенники начали «арендовать» аккаунты россиян в Max для совершения преступлений — по той же схеме, что ранее отрабатывалась на WhatsApp.

По версии журналиста Андрея Захарова, Max является личным активом семьи Владимира Путина — через структуры «казначея» президента Юрия Ковальчука и его племянника Михаила Шеломова. При этом российские СМИ и МВД перестали упоминать Max в материалах о мошенничестве, заменяя его расплывчатой формулировкой «один из новых мессенджеров».