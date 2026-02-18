Мессенджер Max является личным активом семьи Путина — расследование

Журналист Андрей Захаров опубликовал расследование, из которого следует, что новый российский мессенджер Max, активно навязываемый гражданам в качестве альтернативы WhatsApp и Telegram, является личным активом семьи Владимира Путина.

Мессенджер Max принадлежит холдингу VK, одним из ключевых акционеров которого является страховая компания «Согаз». В свою очередь, долей в «Согазе» через петербургскую фирму «Акцепт» владеет двоюродный племянник Владимира Путина Михаил Шеломов. Согласно финансовой отчетности за 2024 год, Шеломов сохраняет свои акции в VK.

Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Путина. В начале 2000-х он работал фотографом, но после прихода Путина к власти на него начали записывать многомиллиардные активы, включая пакеты акций банка «Россия» и «Согаза».

Как утверждает Захаров, Шеломов ведет скромный образ жизни: сам чинит забор на даче и работает на рядовой должности в дочерней структуре банка «Россия» с зарплатой около 300 тысяч рублей в месяц. В телефонном разговоре с Захаровым Шеломов заявил, что не имеет «никакого отношения» к мессенджеру Max, после чего бросил трубку.

Власти РФ используют административный ресурс для продвижения Max: в него переводят школьные чаты, чиновников и интегрируют его с сервисом «Госуслуги». Одновременно с этим Роскомнадзор замедляет и блокирует мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Захаров подчеркивает, что, в отличие от США или Китая, где лидеры государств не владеют акциями популярных мессенджеров, в России дивиденды получают структуры «казначея» Путина Юрия Ковальчука и лично семья президента через Шеломова.

Сам Владимир Путин называет появление Max достижением «полного цифрового суверенитета», однако, по мнению автора расследования, на поверку этот суверенитет оказывается инструментом обогащения и контроля, превращающим пользователей в «цифровых крепостных».



Миллиардер Алишер Усманов продал контрольный пакет холдинга USM, контролирующей акции VK, страховой группе «Согаз» в 2021 году. На тот момент друг Путина Юрий Ковальчук и племянник президента Михаил Шеломов уже являлись его крупнейшими владельцами.