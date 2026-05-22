В СПбГУ установку мессенджера Max сделали условием приема на работу — T-Invariant

В СПбГУ установку мессенджера Max сделали обязательным условием трудоустройства. Соответствующий приказ есть в распоряжении издания T-invariant.

Согласно документу за номером 6618/1 от 14 мая 2026 года, проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил начальнику Управления кадров включить более ранний приказ об использовании Max — от 7 июля 2025 года — в список документов, с которыми обязан ознакомиться каждый новый сотрудник. Тем самым Max официально закреплен как корпоративный мессенджер, обязательный для всех работников и студентов университета.

По словам одного из сотрудников СПбГУ с социально-экономического факультета, после выхода приказа давление на персонал резко усилилось. По его словам, многие до этого уклонялись от установки приложения, однако теперь, не желая ставить его на личный телефон, прибегают к обходным решениям — устанавливают Max на второе устройство или используют десктопную версию на рабочем компьютере. При этом, по данным собеседника издания, реальной коммуникации через мессенджер в университете пока не ведется.

Российские власти активно продвигают мессенджер Max среди самых разных групп — от чиновников до студентов, а в ряде регионов сотрудников госучреждений фактически обязывают устанавливать приложение для рабочей связи.