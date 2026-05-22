Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

EUR

82.54

USD

71.21

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

708

 

 

 

 

 

Новости

В СПбГУ установку мессенджера Max сделали условием приема на работу — T-Invariant

The Insider
Фото: Moskva News Agency

Фото: Moskva News Agency

В СПбГУ установку мессенджера Max сделали обязательным условием трудоустройства. Соответствующий приказ есть в распоряжении издания T-invariant.

Согласно документу за номером 6618/1 от 14 мая 2026 года, проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил начальнику Управления кадров включить более ранний приказ об использовании Max — от 7 июля 2025 года — в список документов, с которыми обязан ознакомиться каждый новый сотрудник. Тем самым Max официально закреплен как корпоративный мессенджер, обязательный для всех работников и студентов университета.

По словам одного из сотрудников СПбГУ с социально-экономического факультета, после выхода приказа давление на персонал резко усилилось. По его словам, многие до этого уклонялись от установки приложения, однако теперь, не желая ставить его на личный телефон, прибегают к обходным решениям — устанавливают Max на второе устройство или используют десктопную версию на рабочем компьютере. При этом, по данным собеседника издания, реальной коммуникации через мессенджер в университете пока не ведется.

Российские власти активно продвигают мессенджер Max среди самых разных групп — от чиновников до студентов, а в ряде регионов сотрудников госучреждений фактически обязывают устанавливать приложение для рабочей связи.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ
  4. Холодный расчет. Как Китай медленно захватывает российскую Арктику
  5. Налоги, дорогой кредит и нехватка кадров: почему частный бизнес в России массово закрывается

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте