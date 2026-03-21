Чиновников обяжут перейти на мессенджер Max для работы

Российских чиновников могут обязать использовать мессенджер Max при исполнении служебных обязанностей. Такая норма содержится в обновлённой версии второго пакета антимошеннических поправок, отмечает Forbes.

Согласно документу, Max должен стать основным каналом для рабочей коммуникации и взаимодействия с гражданами. Исключения предусмотрены для официальных сообщений через государственные информационные системы и публикаций о работе ведомств.

Законопроект уже прошёл первое чтение в феврале и сейчас готовится ко второму. Если поправки примут, они могут вступить в силу в сентябре.

Ранее СМИ сообщали, что часть чиновников не спешит переходить на новый мессенджер. По данным источников, некоторые из них используют отдельные телефоны и сим-карты, опасаясь возможного контроля.

Мессенджер Max был запущен около года назад и разрабатывается компанией VK. Летом прошлого года он получил статус национального мессенджера.

После запуска мессенджера Max власти начали активно продвигать его среди разных групп — от чиновников до студентов. В ряде регионов сотрудников госучреждений и подведомственных организаций фактически обязывают устанавливать приложение для рабочей коммуникации. В некоторых случаях использование Max становится условием для получения служебной информации или участия в рабочих чатах.

Похожая практика распространяется и на образовательные учреждения. Студентам и преподавателям предлагают переходить на Max для общения, рассылок и учебных уведомлений. По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, в отдельных вузах установка приложения носит обязательный характер, однако в ряде случаев студентам удается оспаривать это требования.

