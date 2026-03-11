Все школы России перешли на мессенджер Max — министр образования РФ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что все российские школы перешли на национальный мессенджер Max. По его словам, платформой уже пользуются более 20 млн учителей и школьников. Об этом он сообщил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Кравцов охарактеризовал Max как «защищенный мессенджер» и подчеркнул его роль в ограждении детей от «деструктивного контента». Он рассказал российскому лидеру, что, помимо обмена сообщениями, платформа дает доступ к школьным дневникам и заданиям, а также позволяет записываться в детские сады и школы.

Перевод российских школ на Max начался в 2025 году на основании федерального закона, который обязал все образовательные учреждения перейти на коммуникации через национальный мессенджер. Использование иностранных мессенджеров в образовательном процессе запрещено из-за требований информационной безопасности.

В то же время в начале февраля вологодская прокуратура признала нарушением принудительный перевод школьных чатов в мессенджер: по меньшей мере девять школ города утвердили внутренние правила, обязывающие родителей создать чаты в Max, не учтя мнения самих родителей, что противоречит закону об образовании.

Между тем расследование журналиста Андрея Захарова позволило установить, что мессенджер Max принадлежит холдингу VK, одним из ключевых акционеров которого является страховая компания «Согаз», долей в которой через петербургскую фирму «Акцепт» владеет двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов.

