Мессенджер Max перестал присылать push-уведомления на iPhone. Накануне его удалили из App Store

Пользователи устройств Apple не будут получать уведомления из нацмессенджера Max, сообщили в пресс-службе приложения. Там связали это с удалением мессенджера из App Store.

«В связи с исключением Мах из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон», — цитируют сообщение пресс-службы агентство «Интерфакс».

Накануне мессенджер пропал из магазина приложений устройств на iOS. В его пресс-службе заверили, что «делают всё возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше».

Удалению из App Store предшествовало то, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал домены мессенджера шпионским ПО. В марте 2026 года технические специалисты зафиксировали, что приложение анализирует сетевое окружение устройства и определяет, используется ли VPN, а также устанавливает соединения с серверами конкурентов (Telegram, Amazon Web Services и Google) — предположительно, для оценки эффективности их блокировок. Сами разработчики настаивали, что машинное обучение применяется исключительно для оптимизации качества связи.

По версии журналиста Андрея Захарова, Max является личным активом семьи Владимира Путина — через структуры «казначея» президента Юрия Ковальчука и его племянника Михаила Шеломова.