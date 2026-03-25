Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

539

 

 

 

 

 

Новости

Российские банки раскритиковали идею подтверждать операции через мессенджер MAX

The Insider
Фото: Yegor Aleyev / TASS / dpa / picture alliance

Российские банки просят не навязывать их клиентам обязательное подтверждение операций через российский мессенджер MAX. Об этом газета «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка, адресованное правительству и Центробанку. Авторы призвали отредактировать законопроект «Антифрод 2.0», которому предстоит второе чтение. Он предусматривает обязательное двойное подтверждение удаленных финансовых операций через традиционные СМС и сообщения в MAX.

Участники рынка назвали инициативу юридически избыточной и необоснованной затратой. По их словам, массовая рассылка повлечет многомиллиардные расходы, что снизит рентабельность и увеличит цены для пользователей. Помимо этого, оба способа подтверждения не могут обеспечить должный уровень защиты, считают банкиры.

«Любой серьезный технический сбой или компьютерный инцидент, например DDoS-атака на национальный мессенджер, может привести к остановке на неопределенное время всей юридически значимой онлайн-деятельности в стране, включая банковские операции и совершение сделок», — объяснил глава НСФР Андрей Емелин.

Финансовое сообщество предлагает использовать альтернативные варианты, в том числе push-уведомления от банковских приложений и одноразовые пароли, которые генерируются приложениями для двухфакторной аутентификации. По словам экспертов, эти способы намного безопаснее, так как не зависят от мобильной сети. При этом даже самые защищенные способы не смогут стать препятствием для мошенников, основной инструмент которых — социальная инженерия, отмечают участники рынка.

Российские власти в последние месяцы насильно внедряют MAX, в том числе переводят в мессенджер школьные и домовые чаты. Часто пользователям фактически не оставляют альтернативы: отказ устанавливать приложение может приводить к проблемам с учебой или работой.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте