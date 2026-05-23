Apple за год удалила более тысячи приложений по требованию российских властей. Из AppStore регулярно пропадают VPN-сервисы

The Insider
Артем Иванов / ТАСС

Apple в 2025 году удалила 2 тысяч приложений для своих гаджетов по требованию властей более 20 государств, следует из отчета американской компании. Более половины удовлетворенных запросов пришлось на Россию — 1,2 тысячи. Она с большим отрывом оказалась на первом месте: по требованию Вьетнама, который занял второе, удалили лишь 335 программ.

Приложения, удаленные из App Store в 2025 году по требованию государственных органов

Apple

По этому показателю прошлый год стал для РФ рекордным: в 2024-м Apple удовлетворила 171 запрос Москвы, годом ранее — 12, а в 2022-м — всего 7. Какие именно приложения убрали из AppStore, компания не раскрывает. Известно лишь, что большинство из них Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов по закону «Об информации», еще два — якобы нарушали закон «О Центробанке РФ».

Правозащитники ранее критиковали Apple за удаление VPN-сервисов, а также приложений СМИ из российского App Store по требованию Москвы. Как писало издание TechRadar, в открытом письме правозащитные, журналистские и IT-организации призывали компанию восстановить VPN-сервисы и не помогать российским властям ограничивать доступ к информации. В самой Apple ссылались на запросы Роскомнадзора.

Больше всего запросов на удаление приложений в 2025-м американский техногигант удовлетворил также от Китая (196), Южной Кореи (108), Индии (54), США (39), Японии (25), Турции (14) и Египта (13).

