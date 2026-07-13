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Великобритания наложила санкции на десятерых сотрудников пропагандистского Z-канала «Рыбарь»

The Insider
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Министерство иностранных дел Великобритании 13 июля внесло в санкционный список 10 сотрудников ООО «Рыбарь» — компании, которая развивает одноименный Telegram-канал, один из крупнейших российских Z-проектов. Всем фигурантам заморозили активы, запретили въезд в страну, оказание им трастовых услуг и занятие руководящих должностей в британских компаниях. Кроме того, к ним применены «интернет-санкции» — соцсети, интернет-провайдеры и магазины приложений обязаны ограничить доступ британских пользователей к контенту и ресурсам, которые ведут фигуранты списка.

Лондон считает всех десятерых причастными к дестабилизации Украины и подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. В список вошли:

  • Денис Вульф — директор ООО «Рыбарь». Внесен также под вариантом имени Денис Щукин
  • Валерия Звинчук — креативный директор компании. В списке перечислены ее псевдонимы, в том числе Валерия Побочая
  • Татьяна Костерова — руководитель отдела иноязычных ресурсов. По данным «Агентства», Костерова ранее фигурировала как офицер военной полиции, а с 2019 года преподает в Санкт-Петербургском государственном университете, в том числе в военном учебном центре
  • Дарья Рослякова (также известна как Дарья Кабакова) — глава департамента регионального анализа
  • Александр Кан — руководитель видеоотдела
  • Александр Минин — шеф контента проекта TEXASvsUSA. Этот аккаунт в Twitter (X), по данным Госдепа США, «Рыбарь» использовал для разжигания розни в дискуссиях о нелегальных мигрантах на границе Техаса
  • Ольга Кузнецова — региональный менеджер
  • Наталья Чеботаева — видеопродюсер
  • Максим Матвеев — дизайнер и руководитель контентной команды. Согласно документу, живет в оккупированном Донецке
  • Евгения Гребнева — администратор Telegram-сетей, связанных с «Рыбарем»

«Рыбарь» позиционирует себя как «военно-аналитический центр», его основной Telegram-канал насчитывает более миллиона подписчиков. Проект основал бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук. В 2024 году Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о лицах, причастных к проекту. Американские власти обвинили «Рыбарь» во вмешательстве в выборы в США через пропагандистские кампании #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS.

Сам Звинчук и ООО «Рыбарь» попали под британские санкции в декабре 2025 вместе с неофашистом Александром Дугиным, его Центром геополитической экспертизы, «Правфондом» и зарегистрированными в Брюсселе прокремлевскими изданиями Euromore и «Голос». В феврале 2026 года OpenAI заблокировала сеть аккаунтов, связанных с «Рыбарем». Команда проекта использовала ChatGPT как «контент-ферму» для генерации текстов на русском, английском и испанском языках.

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