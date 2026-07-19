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Новости

В Крыму возвращают уличные телефоны на фоне перебоев со связью. Похожие аппараты ранее устанавливали на оккупированной Луганщине

The Insider
Пресс-служба администрации города Евпатория

Пресс-служба администрации города Евпатория

В Евпатории, Армянске и Джанкое начали устанавливать бесплатные уличные телефоны для вызова экстренных служб. Российские власти объясняют это перебоями в работе мобильной связи, пишет издание «Крым.Реалии».

Аппараты позволяют позвонить в пожарную охрану, полицию, скорую помощь, аварийную газовую службу и по единому номеру 112. Другие звонки с них недоступны. Администрация Евпатории официально объявила о появлении телефона:

«Аппарат разместили в центральной части города, на Театральной площади, чтобы гарантировать жителям и гостям возможность дозвониться до оперативных служб в любой ситуации. Наличие стационарного телефона особенно важно при перебоях в работе мобильной связи».

Пресс-служба администрации города Евпатория

Пресс-служба администрации города Евпатория

В Армянске телефон появился на улице Симферопольской. Еще пять аппаратов установили в Джанкое: на улицах Кутузова, Восточной, Интернациональной, Толстого и Карла Маркса.

Проектом занимается российский оператор «Миранда-медиа». Это не первая попытка компании вернуть уличную телефонию на полуостров: в 2020 году она установила в Симферополе экспериментальный таксофон на солнечных батареях с доступом к Wi-Fi. Тогда оператор обещал в течение шести — семи лет разместить в Крыму более 1200 аппаратов.

«Миранда-медиа»

«Миранда-медиа»

«Миранда-медиа» начала работать на полуострове после его аннексии Россией. Параллельно оккупационные власти создали «Крымтелеком», который получил имущество украинских операторов «Укртелеком» и «Киевстар».

В 2022 году «Миранда-медиа» и «Крымтелеком» возглавил один руководитель, а к концу 2023 года «Миранда-медиа» стала владельцем «Крымтелекома». Компания также контролирует операторов, работающих на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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Уличные телефоны устанавливали и на оккупированной территории Луганской области. В 2024 году таксофоны появились, помимо прочего, в Северодонецке, Лисичанске и Кременной. Звонить с них на мобильные номера или стационарные телефоны в других городах было нельзя.

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