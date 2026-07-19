В Крыму возвращают уличные телефоны на фоне перебоев со связью. Похожие аппараты ранее устанавливали на оккупированной Луганщине

В Армянске телефон появился на улице Симферопольской. Еще пять аппаратов установили в Джанкое: на улицах Кутузова, Восточной, Интернациональной, Толстого и Карла Маркса.

Проектом занимается российский оператор «Миранда-медиа». Это не первая попытка компании вернуть уличную телефонию на полуостров: в 2020 году она установила в Симферополе экспериментальный таксофон на солнечных батареях с доступом к Wi-Fi. Тогда оператор обещал в течение шести — семи лет разместить в Крыму более 1200 аппаратов.