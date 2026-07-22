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Новости

Владимир Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

The Insider
Фото: Игорь Скибюк / «Новинарня»

Фото: Игорь Скибюк / «Новинарня»

Новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины был назначен генерал-майор Игорь Скибюк. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. 

Скибюк заменит на этом посту Андрея Гнатова, занимавшего эту должность с марта прошлого года. Игорь Скибюк был заместителем начальника Генштаба. У него есть звание Героя Украины, он служил в 80-й галицкой бригаде ДШВ, которая участвовала в обороне Херсонской области и наступлении на позиции ВС РФ в Харьковской области во время полномасштабного российского вторжения.

«Генерал-майор Игорь Скибюк – очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и дальше функционировали абсолютно слаженно», — пишет Зеленский.

Перемена в Генштабе произошла после того, как накануне Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Место последнего займет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

В ходе июльской перестановки правительства был уволен также министр обороны Михаил Фёдоров. Это спровоцировало политический кризис вокруг руководства армии. Подробнее об этом — в материале по ссылке

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