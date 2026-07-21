Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его место займет генерал Драпатый, поддержавший экс-министра обороны Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Его место займет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый.

Решение принято спустя неделю после крупнейшего за время полномасштабной войны публичного конфликта между военным руководством и Министерством обороны.

Контекст

Политический кризис вокруг руководства армии начался после увольнения министра обороны Михаила Федорова в ходе июльской перестановки правительства.

После ухода Федоров публично заявил, что еще во время работы министром предлагал президенту отправить в отставку Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. По его словам, причиной стали системные проблемы в управлении армией: бюрократия, сопротивление реформам, ручное распределение вооружений, частая смена командиров и принятие решений «на основе лояльности, а не анализа данных».

Федоров утверждал, что после отказа Зеленского сменить военное руководство согласился работать с Сырским, однако практически все реформы Министерства обороны впоследствии начали блокироваться Генеральным штабом.

Одним из эпизодов конфликта стал скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скеля». После публикации расследования о возможных пытках новобранцев, жестоком обращении и десятках небоевых смертей Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело, а командир подразделения был отстранен. По словам Федорова, вместо расследования возможных преступлений внутри военного руководства начали искать виновных в появлении публикаций, а самого министра обвиняли в организации информационной кампании против полка.

Заявления Федорова публично поддержал тогда Михаил Драпатый. Он подтвердил, что многие решения Министерству обороны приходилось проводить «вопреки системе», а не благодаря ее работе, и заявил, что сама система нуждается в изменениях.

Сам Сырский на обвинения практически не отвечал. Президент Владимир Зеленский тогда признал существование системного конфликта между Министерством обороны и Генеральным штабом, однако оставил главнокомандующего в должности. Отставка Федорова вызвала акции протеста в Киеве и других городах, а его увольнение критиковали часть военных, общественные деятели и журналисты.