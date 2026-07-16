Отставка Фёдорова, протесты и конфликт с Генштабом. Что происходит с перестановками в украинской власти. Хронология

14 июля Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. За соответствующее решение проголосовали 258 депутатов. Вместе с премьером в соответствии с украинским законодательством автоматически ушел в отставку весь состав правительства.

Парламентарии от президентской фракции «Слуга народа» проводили Свириденко аплодисментами. Представители оппозиции, напротив, иронизировали, что если правительство считается успешным, непонятно, почему его отправляют в отставку.

16 июля Верховная рада назначила новым премьер-министром бывшего главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого.

Отставка правительства и дело Ермака

Юлия Свириденко возглавляла правительство около года. До назначения премьер-министром она работала заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака и считалась одним из его ближайших соратников.

Весной этого года бывший глава Офиса президента Ермак был арестован по коррупционному делу о легализации имущества. Суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен. Позже эта сумма была внесена, после чего Ермак вышел из-под стражи.

Украинские политики неоднократно заявляли, что после появления коррупционного дела, известного как «Миндичгейт», Свириденко следовало уйти в отставку еще осенью прошлого года. Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, комментируя перестановки, назвал уходящий Кабинет министров «правительством Миндичгейта».

Кризис вокруг Министерства обороны

Однако главным политическим событием после отставки правительства оказалась вовсе не смена премьер-министра.

Вечером 15 июля стало известно, что свой пост покинет министр обороны Михаил Фёдоров, возглавлявший ведомство с января 2026 года. Хотя Верховная рада еще не проголосовала за его увольнение, сам министр 16 июля публично подтвердил уход и впервые подробно рассказал о причинах конфликта с военным руководством.

По словам Фёдорова, после назначения министром он провел аудит Министерства обороны и представил президенту Владимиру Зеленскому доклад о системных проблемах армии.

Среди них он назвал:

хаотичную систему управления;

постоянную смену командиров;

ручное распределение вооружения и техники;

бюрократию;

сопротивление реформам со стороны Генерального штаба;

принятие решений «на основе лояльности», а не анализа данных;

изоляцию эффективных командиров и сторонников изменений.

По словам Фёдорова, именно поэтому он предложил Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

Министр утверждает, что после отказа президента менять руководство армии он согласился работать с Сырским. Однако, по его словам, вскоре все инициативы Министерства обороны начали блокироваться.

В качестве примера Фёдоров привел создание центров компетенций по военным технологиям.

«Генштаб не подписывает это. Не нужно привлекать новых людей, которые способны генерировать идеи. Мы "хакали" это нестандартными решениями, но в целом это не работает, если мы говорим о серьезной системе».

Фёдоров также заявил, что Сырский предпочитает «плести интриги», а не обсуждать проблемы напрямую, и в конечном итоге поставил президенту ультиматум о его увольнении.

Одним из примеров сложившейся, по мнению Фёдорова, культуры в военном руководстве он назвал реакцию на скандал вокруг 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» («скала» — рус. пер.). В июне украинское издание «Бабель» опубликовало расследование, в котором со ссылкой на бывших и действующих военнослужащих сообщалось о случаях жестокого обращения с новобранцами, пытках и десятках небоевых смертей в подразделении. В самой «Скелi» утверждают, что речь идет о 155-й ОМБр, которая «является отдельной воинской частью», и к которой полк не имеет отношения.

После публикации Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело, командир полка был отстранен, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал произошедшее «позорной историей» для армии воюющей страны.

По словам Фёдорова, вместо того чтобы сосредоточиться на расследовании возможных преступлений, внутри системы начали искать виновных в самом появлении публикаций. Министр заявил, что его самого стали обвинять в организации информационной кампании против «Скели».

«Меня обвиняют в том, что я "заказчик" истории со "Скелею". Пусть идет расследование. Не я создавал "Скелю" и не я допустил, что там происходило. Но говорят, что именно я запустил эту медийную кампанию. Это такая культура, которая сложилась в системе. Ее нужно искоренить».

Сам Сырский публично отвечать на обвинения не стал. В своем Telegram-канале он лишь напомнил о роли украинской армии в обороне Киева, поблагодарил Фёдорова за работу и пожелал ему «оставаться в команде Украины».

Президент Владимир Зеленский 16 июля подтвердил факт конфликта между Министерством обороны и Генеральным штабом, назвав его системным. По его словам, между руководителями двух структур так и не удалось наладить эффективную коммуникацию.

Поддержка Фёдорова

После выступления министра обороны с публичной поддержкой реформ выступил командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. Он заявил, что новая команда Министерства обороны [Федоров занял пост министра обороны в январе 2026 года] впервые за долгое время начала менять правила работы военной системы.

По словам генерала, за последние полгода Минобороны стало для армии не только поставщиком вооружений, но и партнером, который требовал менять подходы, ускорять принятие решений и поддерживать инициативных командиров. Драпатый также фактически подтвердил главное обвинение Фёдорова.

«Сегодня министр сказал, что многие из этих решений приходилось проводить вопреки системе, а не благодаря ее работе. Я знаю, что это правда... Когда правильное решение приходится проводить вопреки системе, это означает, что сама система нуждается в изменениях».

На фоне выступления Фёдорова в его поддержку также выступила журналистка Анна Калюжная, которая ранее занималась расследованием нарушений в отдельных штурмовых подразделениях ВСУ. Она заявила, что располагает доказательствами применения методов «заградотрядов» в одном из подразделений, подчиненных Сырскому (не в полку «Скеля»), и утверждает, что материал был подготовлен еще до назначения Фёдорова министром обороны. По ее словам, заявления бывшего министра о «тотальной лжи, саботаже и преступлениях» соответствуют информации, которую ей удалось собрать.

Отставка Фёдорова вызвала массовую общественную реакцию. В Киеве сторонники министра собрались у театра имени Ивана Франко. Они скандировали «Позор», «Верните Фёдорова» и держали плакаты «За что?», «Не трогай то, что работает» и «Вова, что ты делаешь?». Акции поддержки также прошли в Николаеве, Харькове, Днепре, Полтаве и Тернополе.

На фоне увольнения министра рапорт об увольнении подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, отвечавший за развитие малой противовоздушной обороны. Он прямо связал свое решение с уходом Фёдорова.

«Я считаю, что отстранение Михаила Фёдорова — это большое зло для обороноспособности страны».

Новый состав правительства

Верховная рада назначила новый состав Кабинета министров:

Денис Шмыгаль — первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики.

— первый вице-премьер-министр Украины, министр энергетики. Татьяна Бережная — вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры.

— вице-премьер-министр по гуманитарной политике, министр культуры. Всеволод Ченцов — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

— вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Виталий Безгин — министр по вопросам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц.

— министр по вопросам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Матвей Бедный — министр молодежи и спорта.

— министр молодежи и спорта. Андрей Бутенко — министр образования и науки.

— министр образования и науки. Иван Выговский — министр внутренних дел.

— министр внутренних дел. Тарас Высоцкий — министр аграрной политики и продовольствия.

— министр аграрной политики и продовольствия. Николай Калашник — министр восстановления, инфраструктуры и транспорта.

— министр восстановления, инфраструктуры и транспорта. Виталий Ким — министр по делам ветеранов.

— министр по делам ветеранов. Александр Кравченко — министр экономики и окружающей среды.

— министр экономики и окружающей среды. Виктор Ляшко — министр здравоохранения.

— министр здравоохранения. Сергей Марченко — министр финансов.

— министр финансов. Денис Маслов — министр юстиции.

— министр юстиции. Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства.

— министр социальной политики, семьи и единства. Оксана Ферчук — министр цифровой трансформации.

Должности министра обороны и министра иностранных дел (этот пост до перестановок занимал Андрей Сибига) должен внести президент, они относятся к так называемой президентской квоте. Украинские СМИ со ссылкой на источники в партии «Слуга народа» сообщали, что новым министром обороны может стать глава МВД Игорь Клименко.

Однако 16 июля депутат Верховной рады Мария Мезенцева в комментарии Telegram-каналу «Труха-Украина» заявила, что Клименко отказался от этого предложения. Позже соответствующее сообщение было удалено, а официального подтверждения этой информации украинские власти пока не дали.