«Суицидники» в Константиновке, удар по танкеру у побережья Румынии, прибыль «Северстали» рухнула в девять раз. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На Северском выступе наблюдается продвижение российских войск возле Рай-Александровки.

Российские военблогеры заявляют об украинских «суицидниках» в Константиновке

Бои за Малую Токмачку продолжают идти на запорожском направлении

Bloomberg — наиболее вероятный кандидат на замену главкому ВСУ Александру Сырскому — Михаил Драпатый

Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas Lisbon под флагом Либерии загорелся у побережья Румынии

Крупные сибирские НПЗ перенесли плановое обслуживание на осень 2026 года для покрытия дефицита топлива

Заявляется о поражении истребителя МиГ-29 и ЗРПК «Панцирь-С1» на аэродроме Халинов в Курской области

Чистая прибыль «Северстали», которая поставляет продукцию для российского ВПК, рухнула в девять раз

Обстановка на фронте

На харьковском направлении заявляется о захвате ВС РФ поселка Волоховское.

Минобороны РФ сообщило о захвате поселка Волоховское к юго-востоку от Волчанска. Согласно карте DeepState, Волоховское полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 6 км.

На Северском выступе наблюдается продвижение российских войск возле Рай-Александровки.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Рай-Александровки к востоку от Славянска. На карте проекта зона российского контроля подошла вплотную к населенному пункту, который и так по большей части находится в «серой зоне».

На константиновском направлении российские военблогеры заявляют об украинских «суицидниках» в Константиновке.

Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что бои идут уже в Алексеево-Дружковке, причем ВС РФ держат трассу со стороны Краматорска под огневым контролем. Присутствие украинских военных в Константиновке он объясняет тем, что российская пехота в городе вынуждена постоянно укрываться от дронов, что позволяет украинцам «отправлять суицидников в город снимать контент».

Исследователь под ником Playfra сообщает, что штурмовики 425-го ОШП «Скеля» ведут «зачистку» Константиновки от «просочившихся» российских военных, действуя группами по 2–3 человека. По его сведениям, действия украинской пехоты, дронов и КАБ направлены на то, чтобы уничтожать россиян быстрее, чем они успевают проникать в город.

На запорожском направлении продолжаются бои за Малую Токмачку.

«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Вольное и ведут бои на подступах к Покровскому в Днепропетровской области, а южнее — охватывают Долинку и ведут бои в Новоданиловке, Новоандреевке и Малой Токмачке на южных подступах к Орехову. На карте DeepState (1, 2, 3) все эти населенные пункты и их окрестности отмечены как подконтрольные Украине, за исключением Малой Токмачки, юго-восточная часть которой находится в «серой зоне».

20 июля протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова и за отставку Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжились в Киеве и в других городах Украины (1, 2). Тем временем Сырский написал колонку в издании «Мілітарний», в которой, в частности, обвинил Федорова в том, что тот перераспределил на дроны часть средств, предназначенных для зарплат военнослужащих. В то же время источники издания Bloomberg сообщают, что Зеленский ищет замену Сырскому, и наиболее вероятный кандидат — командующий Группировкой объединенных сил и бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 21 июля 58 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (46 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми дронов в семи локациях.

Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате удара БПЛА возле жилого дома в Сумах накануне вечером, сообщают местные власти (1, 2). На первом этаже возник пожар. Также масштабное возгорание возникло в торговом центре. Местные каналы пишут (1, 2, 3), что речь идет о ТЦ «Эпицентр». По информации ГСЧС, во время его тушения были атакованы спасатели — одна пожарная машина полностью уничтожена, другая повреждена. Пророссийские каналы публикуют скриншоты, показывающие, что в торговом центре хранились коробки с логотипом компании Vyriy — производителя FPV-дронов.