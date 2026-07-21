«Суицидники» в Константиновке, удар по танкеру у побережья Румынии, прибыль «Северстали» рухнула в девять раз. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На Северском выступе наблюдается продвижение российских войск возле Рай-Александровки.
- Российские военблогеры заявляют об украинских «суицидниках» в Константиновке
- Бои за Малую Токмачку продолжают идти на запорожском направлении
- Bloomberg — наиболее вероятный кандидат на замену главкому ВСУ Александру Сырскому — Михаил Драпатый
- Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas Lisbon под флагом Либерии загорелся у побережья Румынии
- Крупные сибирские НПЗ перенесли плановое обслуживание на осень 2026 года для покрытия дефицита топлива
- Заявляется о поражении истребителя МиГ-29 и ЗРПК «Панцирь-С1» на аэродроме Халинов в Курской области
- Чистая прибыль «Северстали», которая поставляет продукцию для российского ВПК, рухнула в девять раз
Обстановка на фронте
На харьковском направлении заявляется о захвате ВС РФ поселка Волоховское.
Минобороны РФ сообщило о захвате поселка Волоховское к юго-востоку от Волчанска. Согласно карте DeepState, Волоховское полностью контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 6 км.
На Северском выступе наблюдается продвижение российских войск возле Рай-Александровки.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись около Рай-Александровки к востоку от Славянска. На карте проекта зона российского контроля подошла вплотную к населенному пункту, который и так по большей части находится в «серой зоне».
На константиновском направлении российские военблогеры заявляют об украинских «суицидниках» в Константиновке.
Российский военный, ведущий Telegram-канал «Тѣмный», пишет, что бои идут уже в Алексеево-Дружковке, причем ВС РФ держат трассу со стороны Краматорска под огневым контролем. Присутствие украинских военных в Константиновке он объясняет тем, что российская пехота в городе вынуждена постоянно укрываться от дронов, что позволяет украинцам «отправлять суицидников в город снимать контент».
Исследователь под ником Playfra сообщает, что штурмовики 425-го ОШП «Скеля» ведут «зачистку» Константиновки от «просочившихся» российских военных, действуя группами по 2–3 человека. По его сведениям, действия украинской пехоты, дронов и КАБ направлены на то, чтобы уничтожать россиян быстрее, чем они успевают проникать в город.
На запорожском направлении продолжаются бои за Малую Токмачку.
«Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ взяли Вольное и ведут бои на подступах к Покровскому в Днепропетровской области, а южнее — охватывают Долинку и ведут бои в Новоданиловке, Новоандреевке и Малой Токмачке на южных подступах к Орехову. На карте DeepState (1, 2, 3) все эти населенные пункты и их окрестности отмечены как подконтрольные Украине, за исключением Малой Токмачки, юго-восточная часть которой находится в «серой зоне».
20 июля протесты против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова и за отставку Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского продолжились в Киеве и в других городах Украины (1, 2). Тем временем Сырский написал колонку в издании «Мілітарний», в которой, в частности, обвинил Федорова в том, что тот перераспределил на дроны часть средств, предназначенных для зарплат военнослужащих. В то же время источники издания Bloomberg сообщают, что Зеленский ищет замену Сырскому, и наиболее вероятный кандидат — командующий Группировкой объединенных сил и бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 21 июля 58 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (46 БПЛА — 79% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания восьми дронов в семи локациях.
Шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения в результате удара БПЛА возле жилого дома в Сумах накануне вечером, сообщают местные власти (1, 2). На первом этаже возник пожар. Также масштабное возгорание возникло в торговом центре. Местные каналы пишут (1, 2, 3), что речь идет о ТЦ «Эпицентр». По информации ГСЧС, во время его тушения были атакованы спасатели — одна пожарная машина полностью уничтожена, другая повреждена. Пророссийские каналы публикуют скриншоты, показывающие, что в торговом центре хранились коробки с логотипом компании Vyriy — производителя FPV-дронов.
Два человека пострадали в результате утренней атаки на Одессу, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В центре города повреждены объекты гражданской инфраструктуры: фасад и окна четырехэтажного жилого дома и прилегающих зданий. Также повреждены припаркованные рядом легковые автомобили. В Черноморске в результате атаки произошла авария на водопроводной сети и полностью прекращено водоснабжение, написал Кипер. В Минобороны отчитались об ударе высокоточным оружием воздушного базирования по объектам портовой инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ в порту Одесса.
Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Gas Lisbon под флагом Либерии загорелся у побережья Румынии минувшей ночью во время движения в украинский порт Рени, сообщил президент Румынии Никушор Дан. Вероятно, судно было атаковано беспилотником. По сведениям румынского президента, инцидент произошел примерно в 20 морских милях от побережья. Ранения получили три члена экипажа.
МИД Индии вызвал российского дипломата после гибели четырех моряков из-за ракетного удара 19 июля по сухогрузу Golden Leo в Чёрном море, сообщает Reuters. Индийские дипломаты выразили «серьезную озабоченность» и заявили, что обстрел коммерческих судов и вызванная этим гибель гражданских лиц «неприемлемы».
В результате атаки на Одессу накануне днем три человека погибли, еще шесть получили ранения, сообщили в ГСЧС. Под удар попало частное предприятие, вспыхнул масштабный пожар. Также повреждения получила газовая магистраль. Z-каналы пишут, что удар малокалиберной крылатой ракеты «Бандероль» пришелся по топливным емкостям нефтебазы «Эксимнефтепродукт» в порту Одессы. На объекте начался масштабный пожар. В Минобороны РФ заявляли, что поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для ВСУ.
В национальной акционерной компании «Нафтогаз України» заявили, что в течение последних трех дней под удары попадают объекты газодобычи в Харьковской области. 19 июля после удара по одному из объектов добычи произошел пожар, оборудование пришлось остановить, что привело к потерям части объемов добычи. На следующий день в результате удара по другому объекту там произошли значительные разрушения, проводится оценка масштабов повреждений.
Удар по Павлограду в Днепропетровской области накануне был впервые совершен с помощью КАБ. Об этом сообщил председатель областного совета Николай Лукашук. «До сегодняшнего дня управляемые авиационные бомбы представляли угрозу для прифронтовых населенных пунктов Синельниковского района. Павлоград жил под ракетами и «шахедами», но не знал, что такое КАБы. Теперь враг модернизирует эти бомбы и наносит ими удары глубже», — написал он. По последней информации, число пострадавших возросло до 18 человек. Также известно о двух погибших в Николаевской общине Синельниковского района в Днепропетровской области.
Четыре человека пострадали при ударе возле рынка в Корабельном районе Херсона накануне днем. Повреждено торговое помещение, уничтожены два автомобиля, сообщил глава городской военной администрации Ярослав Шанько.
Утром в Херсоне при ударе БПЛА по автомобилю погибла сотрудница Херсонской областной администрации, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
В результате повторного удара по спасателям, тушившим пожар в жилом доме в Никопольском районе, пострадали трое пожарных, сообщили в спасательной службе.
В ходе утренней атаки на Харьков пострадали пять человек, среди них 12-летний ребенок, сообщили в ГСЧС. Удар пришелся по крыше частного дома в Немышлянском районе, возник пожар.
Три человека погибли, еще 13 получили ранения при ударе КАБ по жилым районам Запорожья, сообщил (1, 2) глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 20 июля 161 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 21 июля были перехвачены 209 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольского краями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
В Липецке «на территории производственных объектов» на Передельческой улице вспыхнул пожар, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, огонь охватил около 2,5 тысячи кв. м. Причину возгорания он не уточнил. Глава региона отчитался о ликвидации открытого горения и начале разбора поврежденных конструкций. Как утверждается, никто не пострадал. Перед началом пожара в регионе объявляли ракетную опасность и предупреждали об угрозе атаки беспилотников. The Insider проанализировал данные спутникового сервиса мониторинга пожаров NASA FIRMS и выявил многочисленные тепловые аномалии на территории промышленной зоны, где расположены, в том числе Новолипецкий металлургический комбинат и Липецкая ТЭЦ-2 — одна из самых крупных станций Черноземья.
Во Владимире беспилотник попал в одну из квартир многоквартирного дома, утверждает губернатор Владимирской области Александр Авдеев. В помещении начался пожар, который удалось потушить. Жильцов в момент удара не было дома.
В центральной части оккупированного Мариуполя вспыхнул пожар. Кадры поднимающегося столба дыма опубликовали (1, 2) украинские каналы. По предварительной информации руководителя «Центра изучения оккупации» Петра Андрющенко, под удар попали бензовоз, автосервис и АЗС. Ранее утром в городе объявляли режим беспилотной опасности.
Генштаб ВСУ заявил о поражении РЛС «Буссоль-С», предназначенной для выявления и сопровождения надводных объектов, в районе села Хорлы в Херсонской области.
По сведениям Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», 19 июля в ходе ракетно-дроновой атаки была разрушена плотина Белгородского водохранилища в районе сёл Безлюдовка и Графовка Шебекинского округа. Теперь она интенсивно сбрасывает воду. Тот же канал сообщает (1, 2), что накануне в регионе были атакованы две автозаправочные станции: АЗС «Лукойл» на проспекте Ватутина в Белгороде и АЗС «Газпром» в селе Беломестное Белгородского округа. В Беломестном пострадал мужчина. Еще несколько АЗС (1, 2, 3, 4) были атакованы сегодня, на одной из них погиб мужчина.
При ударе БПЛА по автомойке в районе улицы Рабочей в Белгороде один человек погиб, еще десять получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Повреждены здания, три автобуса, 20 грузовых и восемь легковых автомобилей.
Власти собираются расселить село Новое, а также хуторы Шаховка и Плотвянка Волоконовского округа Белгородской области, жители которых жалуются на постоянные обстрелы и налеты БПЛА, пишет «Пепел ➜ Белгород». Об этом жителям этих населенных пунктов рассказали на прошедшем недавно собрании чиновники из местной администрации. Когда именно случится расселение, власти не уточняли.
После атаки БПЛА спутники зафиксировали очаги возгорания около логистического центра торговой сети «Продукты у дома» под Симферополем и электроподстанции в поселке Понизовка в аннексированном Крыму, сообщил канал «Крымский ветер».
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил 20 июля о поражении восьми элементов ПВО, в том числе двух ЗРК и шести РЛС, в Краснодарском крае и на оккупированной территории Запорожской области. Также «Мадяр» отчитался о поражении 19 энергоузлов, в том числе 12 в Крыму. Всего, по его подсчетам, в период с 1 по 20 июля число пораженных подстанций и других энергоузлов достигло 104.
Украинский мониторинговый канал Supernova+ опубликовал кадры удара БПЛА по грузовику на контрольно-пропускном пункте Чонгар между Крымом и оккупированной частью Херсонской области и его последствий, где в том числе видны тела в гражданской одежде. «Военкор» и военный волонтер Роман Сапоньков задается вопросом, почему на этом участке до сих пор проводятся проверки, которые создают большие скопления грузовиков.
Канал Exilenova+ приводит видео удара украинского БПЛА Hornet по машине российской мобильной огневой группы, которой не удалось перехватить дрон.
Губернатор оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий доложил Путину накануне о том, что «трасса Р-280, по которой снабжается Крым, сегодня находится под полным контролем». «Военкор» Владимир Романов осудил Балицкого за ложный доклад и посетовал, что «такие действия подрывают доверие к президенту со стороны населения». По его словам, контроль над трассой сейчас осуществляется «со стороны БПЛА-камикадзе ВС Украины».
Российские нефтеперерабатывающие заводы совокупной мощностью более 45 млн тонн нефти в год пока не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже. При этом к торгам после плановых и аварийных ремонтов уже вернулись НПЗ общей мощностью около 40 млн тонн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на непубличный обзор аналитического агентства Platts. После атак в 2026 году полностью или частично останавливали переработку 16 российских НПЗ, подсчитал The Insider и привел список этих заводов.
Крупные сибирские нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» и «Роснефти» перенесли плановое обслуживание на осень 2026 года для сохранения стабильных поставок топлива. Предприятия работают на пределе мощности из-за повышенного спроса, передают «Сибирь.Реалии» со ссылкой на доклад о состоянии региональной экономики Центробанк РФ.
Атакованный 18 июля склад Wildberries в Котовске в Тамбовской области возобновит работу 23 июля, сообщила Татьяна Ким.
Также сообщается, что с 21 июля компания поменяет режим работы трех подмосковных логистических объектов — «Коледино», «Новоколедино» и «Сынково». Их склады с 2:00 до 6:00 будут закрыты, а сотрудников обяжут покинуть территорию.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 19 июля по 20:00 20 июля стало известно как минимум о 23 погибших и 228 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Генштабе ВСУ показали кадры ударов 15 бригады артиллерийской разведки «Чорний Ліс» по аэродрому Халино в Курской области (100 км от ЛБС). Заявлено о поражении истребителя МиГ-29 и ЗРПК «Панцирь-С1». Судя по всему, истребитель стоял неподвижно на том же месте по крайней мере с начала полномасштабной российско-украинской войны, тогда как позиция «Панциря» выглядит оборудованной сравнительно недавно.
Вооружения и военная техника
Чистая прибыль «Северстали», которая поставляет продукцию для российского ВПК, в частности для производства различной военной техники, в первом полугодии 2026 года рухнула в 9 раз, несмотря на рост производства, сообщили в пресс-релизе компании.
О главных событиях войны 20 июля 2026 года — в предыдущей сводке: СОУ продвигаются на южно-донецком направлении, Керченская паромная переправа выведена из строя на 75%. Что происходит на фронте
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